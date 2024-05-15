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盤點「淡水、北海岸」深夜約會小店！不限時咖啡＆海景酒吧暢聊整晚

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@1544_cassie

文／ReadyGo

晚上都怎麼安排，不想待在家，卻又不知道該去哪裡，如果剛好是新北市民的朋友，那真的很幸運，因為新北有許多適合晚上去的新北景點！本篇盤點了淡水、北海岸營業到很晚的店家，有的是夜景咖啡廳，有的則是深夜食堂或日式居酒屋，而有的適合一個人，有的則適合情侶夫妻或三五好友一起。今晚，不妨用美食或夜景，為一天畫上完美的句點。

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新北景點　盤點7家夜生活推薦

鹿邊咖啡
「鹿邊咖啡」位在新北石門，不僅坐擁北海岸夕陽美海景，更是營業到凌晨3點的深夜咖啡廳。鹿邊咖啡提供火鍋、三角披薩、熱壓吐司等餐點之外，還有黑胡椒牛柳、南洋咖哩雞、梅干扣肉等主食，而位置主要分為戶外座位區和室內座位區。特別推薦大家在天氣不錯時前往，坐在戶外躺椅上看夕陽，吃吃東西、發發呆，一路體驗到夜幕低垂的景致。

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@willa800602

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@willa800602

地址：新北市石門區台2線
電話：0963－339－402
營業時間：13：00－03：00

淡水長堤LB Cafe
淡水河景第一排美景在這！「淡水長堤LB Cafe」從中午營業到夜間，是淡水望海、賞夕陽的秘密基地，用餐空間可選室內，或樓天台以及騎樓的半戶外區，而店家飲品的選項豐富，提供義式咖啡、塞風式咖啡、鍋煮奶茶、冰沙咖啡、啤酒等等，餐點則有鬆餅、燉飯、義大利麵、三明治等菜色，無論是想喝個咖啡還是飽餐一頓，相信淡水長堤LB Cafe都可以滿足你。

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@1544_cassie

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@1544_cassie

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@1544_cassie

地址：新北市淡水區中正路21巷9號
電話：02－2622－2652
營業時間：11：00－22：00

蔦燒日式居酒屋　淡水新市店
許多上班族下班後都直奔的「蔦燒日式居酒屋」，店內營造日式氛圍的環境，且越晚人越多，越晚越熱鬧！蔦燒日式居酒屋提供各種串燒、一夜干、烤物等料理，而人氣餐點有明太子烏龍麵、和牛握壽司、炙燒干貝、蔥花雞腿肉、起司台灣小黑豬、醬燒雞皮等等，每道菜都給予了滿足和驚喜，且店家把客人當朋友般招待，親切服務讓人印象深刻。

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@zero.foodielife

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@zero.foodielife

地址：新北市淡水區新市一路三段143號之1號
電話：02－2626－0426
營業時間：17：00－00：00

Prost BAR
一個人想喝酒，可以去這裡。來到「Prost BAR」，能享受彷彿置身歐洲的錯覺，是特別適合獨自獨飲的酒吧。Buddy Bar角落酒吧主打來自多個國家的精選啤酒，例如比利時、波蘭、英國、立陶宛、匈牙利、德國、日本、義大利等等，一時之間恐怕面臨選擇障礙！老闆專業又親切，會向有需要的客人介紹啤酒，難怪不少人願意一訪再訪的淡水酒吧。

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@annielin1104

地址：新北市淡水區中正路233-2號
電話：0939－277－388
營業時間：17：30－02：00

Buddy Bar角落酒吧
鄰近淡水捷運站的「Buddy Bar角落酒吧」，從門口燈光就可以感受到專屬於夜晚的氛圍，踏進店內更是可以跟著音樂搖擺，讓人想一探究竟。Buddy Bar角落酒吧的酒單選擇豐富，而調酒還可依照個人喜好做客製化調整，此外更有不少客人是為了店家的食神羊肩排、經典翼板牛等排餐前來，所以肚子餓了也不用擔心，是適合相約小酌聊天的好地方。

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mr.art_cat

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mr.art_cat

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mr.art_cat

地址：新北市淡水區鼻頭街15號
電話：0933－750－946
營業時間：19：00－02：00（周二公休）

渡船人
「渡船人」位在八里渡船頭老街附近，據悉老闆開店的初衷，是想為大家建造的避風港與訴苦地，如今他真的做到了！渡船人兼具景觀咖啡廳和酒吧，主要提供沙拉、特調飲品、薄餅、炸物、甜點，餐點平價又好吃，而與此同時店家還是寵物友善餐廳，更有賣寵物健康餐，歡迎客人帶狗狗貓貓一起，共度美好時光，感受到滿滿的自在與舒適。

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bozhao.jian

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bozhao.jian

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bozhao.jian

地址：新北市八里區渡船頭街21巷7號
電話：02－2610－4561
營業時間：16：00－00：00（周二公休）

咖啡公園
同樣也是位於新北石門的「咖啡公園」，是很難得不限時的北海岸咖啡廳，菜單的品項也很簡單，除飲料之外，提供厚片土司、熱壓吐司、披薩、鬆餅和美式炸物等等。值得一提的是，咖啡公園的戶外用餐空間非常遼闊，挑個喜歡的位置，就能近距離欣賞海景，很適合情侶在這邊用餐、談心。

▲夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@lailerler

地址：新北市石門區台2線28K
電話：0910－268－255
營業時間：13：00－03：00

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