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玩下龍灣必勾清單！划獨木舟遊「海上桂林」　打卡千年鐘乳石洞

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

越南自由行是近年非常熱門的旅遊行程，從台灣飛到越南航程約三個多小時，其實時間上和日本差不多，但相比之下物價就非常有感，所以很適合小資族的旅行。而越南知名的城市除了南越的胡志明市、中越的峴港，就是今天要介紹的北越景點下龍灣！被列為世界遺產的下龍灣，有著一生必看一次的絕美海景、特殊地形的鐘乳石洞，每年都有大批遊客要來一睹這奇幻的風采，事不宜遲就趕緊看看下龍灣有哪些必去必玩的景點。

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▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

越南自由行　下龍灣怎麼玩

一日遊／兩日遊
首先要前往下龍灣，通常會從河內出發，可以參加一些旅行社辦的導覽，大部分都是當天來回，或是選擇遊艇的行程，就可以待到兩天一夜。端看個人的行程安排，不過如果有時間，很推薦可以在遊艇上過夜，遠離岸邊的船隻，在汪洋的大海中靜靜地飄浮著，寂靜到一顆星星的閃耀都可能劃破這夜幕，隔天起床是迷人的峽灣景色，在窗外打招呼，一定要來體驗這夢幻的旅程。

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

划獨木舟
北越下龍灣的絕美海景，除了在船上看還想更近距離欣賞，那可別錯過獨木舟的行程，下龍灣的海上有著形態各異的小島嶼，自然生成的景色又有「海上桂林」的稱號。散落在整片碧藍的海灣上，不妨悠然地自己划著獨木舟，一邊近距離欣賞大自然的美景。

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pan_chien_chih

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

下龍灣景點

驚訝洞
下龍灣的景點，其實分布在海灣中，放眼望去一座座島嶼，都是當地獨有的喀斯特石灰岩地形，幾乎有千年的歷史，目前不僅被列為世界遺產，也名列世界新七大奇景，而這個鐘乳石洞是越南目前唯二有開放參觀的鐘乳石洞，名稱來自當年法國人發現時的命名，從島上碼頭望去，實在很難想下地竟有有如此雄偉的鐘乳石洞。

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pan_chien_chih

鬥雞石
大大小小的石灰岩地形，在下龍灣的海上也形成了特殊奇景，一進到下龍灣大夥都像是迷失在壯麗的自然風景中，聽著導遊解說這些島嶼的奇特名稱，例如斗雞（下龍灣的象徵）、鴨子、天鵝、香爐和石狗。

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@dean10516

下龍灣附近景點

聖若瑟主教座堂
聖若瑟主教座堂又稱河內大教堂，是河內最古老的教堂之一，越南受到中國文化和法國殖民的影響，整個教堂都是仿造巴黎聖母院的外觀建造，中世紀哥德式的建築最為特色，是越南遊不可錯過的老建築。

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

三十六古街
三十六古街算是在河內的市中心，是當地人生活採買的地方，街區包含市場、教堂等，裡頭有許多咖啡廳、五金行，甚至是按摩店和越式洗髮都可以在這裡找到，而快速看完三十六接的方式就是乘坐電瓶車，它會載你繞完三十六古街，當然更推薦用雙腳走進巷弄，是最能體驗當地文化的方式。

▲▼越南自由行 北越下龍灣必玩行程景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chia.uu

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