挑選新竹親子住宿！卡通套房藏溜滑梯　房間內看水豚、浣熊趴趴走

首圖／小星星親子民宿官方網站

文／ReadyGo

每逢寒暑假、春節或各種連假時，家有小孩的爸媽們總會煩惱著該去哪裡玩才好。而新竹集結了各式各樣適合全家一同造訪的景點，如六福村、小叮噹主題樂園、綠世界生態農場、新竹市立動物園以及大大小小的親子公園綠地，不愁全家大小沒地方去。預計規劃一趟國內旅行的人，正可將本次的新竹住宿推薦作為實用的參考。

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新竹住宿

親子飯店推薦

新竹豐邑喜來登大飯店

放眼新竹所有富有口碑的老字號連鎖飯店集團當中，豐邑喜來登大飯店可說是最致力於吸引親子客群的業者之一，不僅設計出琳瑯滿目的親子房型，並提供造型可愛且品質卓越的專用備品與玩具，館內還有各種兒童遊樂設施與活動課程，甚至還能見到俏皮的吉祥物「喜波波」在大廳迎賓見客，貼心的服務令家長們讚不絕口。

圖／ReadyGo

地址：新竹縣竹北市光明六路東一段265號

電話：03－6206000

關西六福莊生態度假旅館

無論是希望不分晝夜地近距離觀賞動物，還是想要一出門就能抵達主題樂園盡情暢玩一整天，享譽盛名的六福莊生態度假旅館都是最佳首選！遼闊的園區內從幼兒到青少年會喜愛的設施應有盡有，若預訂面向中庭的房型，還能體驗浣熊、水豚等可愛動物在眼前嬉戲玩耍的奇景，堪稱台灣首屈一指的自然生態度假地也不為過。

圖／ReadyGo

地址：新竹縣關西鎮60號

電話：03－5475365

煙波大飯店新竹湖濱館

當難得全家出門旅遊時，最怕的事莫過於天公不作美而敗興而歸。但若下榻於煙波大飯店新竹湖濱館，不管是下雨、颳風還是寒流來襲都不用擔心，此處號稱北台灣桃竹苗地區最大的度假飯店，光是室內的兒童樂園就佔地超過2000坪，包含了賽車道、迷宮、球池、投影互動區等多樣化的豐富設施，即使一整天都不出門也玩不膩。

圖／IG@baby_inhome

圖／IG@baby_inhome

地址：竹市東區明湖路773號

電話：03－5203181

新竹老爺酒店

老爺酒店一向以細膩周到的服務聞名，而在新竹的分館也不例外，從禮賓、前台到房務人員都親切而專業，帶給旅客如回家一般舒適自在的怡然感受。另一方面，客房設備與休閒設施等硬體的品質也不在話下，且在撞球室旁還設有專供兒童玩樂放電的小天地，相當方便家長們一邊打球一邊照看小孩。

圖／IG＠trinakuo

地址：新竹市東區光復路一段227號

電話：03－5631122

新竹福華大飯店

對於人數眾多的舉家出遊、或與親朋好友們一起帶孩子旅行的場合，常常會需要搭配各種床型。面對這樣的情形，就很推薦來到新竹福華大飯店，其房型種類超過十種，從一大床、兩小床、兩大床到搭配沙發床的設計一應俱全。不僅如此，游泳池、三溫暖、健身房與兒童遊戲室也樣樣不少，整體規劃相當完善。

圖／IG＠trinakuo

地址：新竹市北區中正路178號

電話：03－5282323

親子民宿推薦

小星星親子民宿

除了以上介紹的精選飯店之外，其實新竹也有極為適合家庭入住的民宿，其中又以這間小星星親子民宿最為知名，館內不但備有五花八門的玩具與嬰幼兒備品，房型主題更是充滿特色，從海底世界、賽車、Hello Kitty到龍貓都可見到，且房內就設置了吸睛的大型溜滑梯，想必會讓孩子們在踏進門內的一瞬間就歡呼連連。

圖／小星星親子民宿官方網站

圖／小星星親子民宿官方網站

地址：新竹縣湖口鄉德興路287巷73弄8號

電話：0926－310－300

新竹美食｜邪惡多汁的拉絲漢堡、京都老宅的湯咖哩，再來一杯田野旁的稻香咖啡。

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