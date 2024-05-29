統整「9處」可使用文化幣消費的地方！TeamLab展覽、密室逃脫都有

首圖／IG@t1de_422、西瓜皮育樂公司

文／ReadyGo

大家領文化幣了嗎？文化幣能夠用在逛美術館、博物館，也能拿來看國片、展覽，還可以拿去實體書店買書、體驗文創工藝品等。但是不是不知道哪些地方可以使用，今天小編整理了 9 大可以使用文化幣消費的地方，從展覽活動到文創手作通通都有，快一起來看看。

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展覽活動：文化幣使用地點、攻略一次看

台北 TeamLab 共創！未來園

2022年台灣突破30萬人朝聖TeamLab展覽，今年六月將於台北科教館登場。這次與日本沖繩同步展出，讓你陸、海、空一次滿足，藉由沉浸式的互動體驗打造出一個個藝術夢境。許多人到日本旅遊一定會把teamLab納為必去之一，今年免出國也能在台灣體驗，是不是很期待。

提醒：下圖為2023年在香港九龍灣展演的照片紀錄

圖／IG＠lovedorothy831

台北 TeamLab 共創！未來園

展覽期間：2024／6／14－2024／10／13

展覽地點：國立臺灣科學教育館七樓南側特展區（臺北市士林區士商路189號）

宜蘭 三星四季田園手作生活器皿體驗｜青花瓷拓繪

你是否有在青花瓷上彩繪過呢，如果喜歡動手體驗的人非常推薦來這，有多種形狀的生活器皿任大家挑選，室內體驗空間寬廣舒適，在這充滿創意的空間，畫下屬於自己獨一無二的青花瓷拓繪。這裡也是一個團體活動的好去處，快揪朋友一起來玩。

圖／IG@a.daydreamdiary、IG＠milo_studio_yilan

青花瓷拓繪體驗

地址：宜蘭縣三星鄉行健村行健二路二段275號

營業時間：周一二五13：00－17：30 、周末11：00－17：30

電話：03－989－2789

台北 幻隱光靈展覽

「幻隱光靈」為西瓜皮育樂與Miss GAME共同舉辦的全台首創複合式沉浸娛樂，共有三大主題館：仙蹤、禁地、學院，三區分別可以體驗實境解謎、解謎鬼屋以及密室逃脫。這次三館的遊戲謎題、機關設置和美術設計皆由Miss GAME全新打造。其中，4／20新開幕的密室逃脫《幻隱光靈：學院》更是帶有中古世紀與魔法學院感的密室逃脫，最後更有隱藏關卡等著大家去發掘挑戰。

圖／西瓜皮育樂公司

另外推薦《幻隱光靈：仙蹤》的四大亮點千萬不能錯過：夢幻古樹、湖畔童話、草原樂章、繽紛花海幻樂，仙蹤全程皆可拍照攝影，透過裝置互動讓你感受如同仙境般的世界。大膽的朋友不妨挑戰看看《幻隱光靈：禁地》，考驗在驚嚇的過程中的大家是否還能順利解謎前進。

圖／西瓜皮育樂公司

幻隱光靈展覽

展覽期間：2024／1／17至2024／12／29

營業時間：平日13：00－18：00（周三休館）、周末11：00－20：00

展覽地點：台北市松山文創園區南向製菸工廠一樓

更好康的是，《獵人HUNTER×HUNTER》貪婪之島篇大型實境解謎遊戲，即將於6／27至9／17在台北松山文創園區登場，這次遊戲打造250坪實景，經典場景都會出現在遊戲過程中，玩家們需團隊合作在時間內解開謎題，就有機會拿到指定口袋卡片，最後還要來一場躲避球競賽，能不能碰到關主磊札就看各位玩家的實力。

圖／西瓜皮育樂公司

獵人HUNTER×HUNTER

展覽期間：2024／6／27至2024／9／17

營業時間：11：00－22：00

展覽地點：台北市松山文創園區 北向製菸工廠

LOST x LEGO® 主題密室逃脫

全球首個LOST x LEGO® 主題密室逃脫，以歷史故事及神話主題，精心設計出近千個真人密室逃脫遊戲。還原 LEGO® CITY 監獄島的埸景，監獄中佈置了各種機關，使逃脫變成具有挑戰性的體驗，樂高監獄的每一個角落都隱藏著謎題，等著大家來解謎。

提醒：台北西門店將開放《逃離監獄島》期間限定密室逃脫。

圖／IG@arielle911_、IG@shiuan_escaper

LOST x LEGO® 主題密室逃脫

展覽期間：2024／2／7至2024／6／30

展覽地點：台北市萬華區成都路4號6樓（捷運西門站1號出口）

門票：平日新台幣600元／人、周末新台幣700／人，包括LEGO® 盒裝產品兌換劵新台幣200。

Tufting 手作地毯體驗｜Does Art 都是藝術

近期IG上最夯的手作課程，自己的地毯自己做！運用一個下午的時間用毛線把喜歡的圖案做成地毯或是其他療癒小物，超級有成就感。現在用文化幣也可以體驗，在台北、桃園、新竹都有手作地毯合作的店家，喜歡動手做東西的朋友，快預約起來。

圖／IG@t1de_422

Does Art 都是藝術-台北中山總店

地址：台北市中山區中山北路二段22之2號2至5樓

營業時間：10：00－21：30

新竹 風神祭Wind Top Fest

風神祭是結合了饒舌歌手、流行樂團、嘻哈饒舌、百大DJ和日本太鼓的一個日式祭典音樂節。此次活動為期只有一天，喜歡聽團、歡樂氣氛的朋友們真的要趕快預約起來。錯過就真的要等明年。

圖／風神寄IG

風神祭

活動期間：2024／6／22

活動地點：新竹南寮漁港

台南 奇美博物館實境遊戲體驗

將博物館比擬成解鎖寶藏的空間，參加者化為偵探家一一瓦解秘密，打破我們對博物館的印象，看完藝術作品總覺得少了點有趣的互動體驗。這次奇美博物館難得舉辦了實境遊戲體驗，穿梭於博物館的各個角落，不僅可以邊欣賞畫作，還可以體驗尋寶樂趣，讓你邊逛邊玩，一點都不無聊。

圖／IG@chimeimuseum

實境遊戲體驗

展覽期間：至2025／12／31

展覽地點：臺南市仁德區文華路二段66號

門票：最低只要350元／人，擁有「博物館參觀＋實境遊戲」雙重享受。

高雄《AI：MindScape》未來奇境 AI創作主題展

運用AI科技結合不同主題，打造讓人炫目的光影世界。場內採用超過40台投影機，投影出來的繽紛圖案十分漂亮，主要分為「AI Born、Color Time、Future Garden」三大主題，影像投影在地面以及四周牆壁，好像走入了魔幻世界，每種主題都各有特色，還可以和展內的光影互動，不管是用觸碰還是踩踏都會產生變化，讓大人小孩都玩得不亦樂乎，好拍又好玩的展覽怎麼可以錯過。

圖／IG@imver_museum

未來奇境 AI創作主題展

展覽期間：2024／2／6開幕－長期（周一二公休）

展覽地點：高雄市鼓山區蓬萊路99號（駁二蓬萊 B10 倉庫）

落日月台 Mind The Gap

2024年《落日轉運站》正式抵達台北，這次以「人生盡頭」為主軸，融合了互動演出場景及食物設計，為了帶來全新型態的沉浸式體驗，希望可以陪伴旅客面對生命中將面臨的終點，在不被現實限制的時空中，將會遇到什麼挑戰、體驗。

圖／IG@daily_zfr

落日月台 Mind The Gap

展覽期間：2024／1／17起

展覽地點：台北松山文創園區藝巷空間

連運動都像在旅遊渡假！開箱台中渡假風格泳池俱樂部，室內日光泳池、水療SPA按摩、養生湯泉一樣都沒少！

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