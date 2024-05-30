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夜遊新加坡攻略！情侶必去「超級樹燈光秀」、打卡亞洲冠軍酒吧

▲▼新加坡自由行夜貓子專屬攻略 夜間玩樂地圖大公開。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@thehkcouple、IG@thehkcouple

文／ReadyGo

在新加坡這個國際化的城市，白天繁忙的街道，到了夜晚便呈現了不同的魅力，閃爍著霓虹燈的新加坡，從繁華的酒吧到迷人的夜景，以及令人垂涎的美食，新加坡自由行的夜晚總是充滿著無盡的可能性和活力，新加坡的夜生活絕對不會無聊。今天就跟著新加坡自由行攻略，一同探索這個越夜越美麗的城市，沉浸在那獨特又令人難忘的魅力中。

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新加坡自由行必看

聖淘沙水舞秀
聖淘沙的水舞秀是新加坡夜間娛樂的一大亮點，結合了現代科技、精湛技藝、豐富故事與動人音樂，帶來了一場令人驚艷的視覺饗宴。看著水面上的華麗表演，水幕、光雕與音樂的相互映照，每一個瞬間都能讓你驚喜。每天晚上有兩場演出，分別在7：40 與8：40，由於入場門票不含劃位，建議提前排隊入場才能擁有更好的視野。演出時間約25分鐘，絕無冷場，這場水上奇幻表演絕對能打破你對水舞秀的想像。

▲▼新加坡自由行夜貓子專屬攻略 夜間玩樂地圖大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cindy.storyteller


地址：Wings of Time @ 60 Siloso Beach, 新加坡
電話：（＋65） 6361－0088
表演時間：19：40、20：40

超級樹燈光秀
説到視覺饗宴，濱海灣花園的超級樹燈光秀（Super Tree）是另一個來新加坡不能錯過的精彩表演。濱海灣花園裡那一座座高聳的超級樹，每到夜幕降臨時，邊會點起燈光在樹冠上閃爍著璀璨的色彩，整座花園就像一座奇幻城堡般，每天晚上19：45與20：45各會有一場15分鐘的燈光秀表演，搭配著振奮人心的音樂，讓整個表演更加令人驚艷。更棒的是這樣的表演還是免費，不需要門票就能享受到的。

▲▼新加坡自由行夜貓子專屬攻略 夜間玩樂地圖大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@thehkcouple


地址：18 Marina Gardens Dr, 新加坡
表演時間：19：45、20：45

魚尾獅公園
魚尾獅公園是新加坡的經典打卡點，但比起白天的公園，夜晚來到這裡更能看出新加坡的迷人之處。夜幕低垂後的魚尾獅公園，可以漫步在涼風中，俯瞰璀璨的新加坡天際線，眺望摩天輪和金沙灣酒店，魚尾獅的噴泉更為整個公園增添了一份神秘而浪漫的氛圍。無論是與另一半漫步在河邊，還是與朋友共享美好時光，新加坡魚尾獅公園的夜景總能讓人流連忘返。

▲▼新加坡自由行夜貓子專屬攻略 夜間玩樂地圖大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@li_ting0329


地址：1 Fullerton Rd, 新加坡
營業時間：全天開放

Atlas Bar
Atlas 酒吧可以說是新加坡的驕傲，這裡不只是被選為全球前50名的酒吧，更是亞洲地區的冠軍。Atlas Bar 擁有挑高15米的鍍金酒櫃，收藏著來自世界各地的琴酒，令人目不暇給。其復古奢華的裝潢更營造出一種置身大亨小傳片場的錯覺。但這裡其實不單單只是間酒吧，全天營業的Atlas Bar，還有提供美味的午餐、下午茶、晚餐甚至宵夜。無論你是來尋找美酒、美食還是獨特的用餐體驗，Atlas Bar都能滿足你的期待。

▲▼新加坡自由行夜貓子專屬攻略 夜間玩樂地圖大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@claire___c.h

地址：Ground floor, 600 North Bridge Rd, Parkview Square, 新加坡
電話：周二至周六12：00－00：00（周日周一公休）
營業時間：（＋65）－6396－4466

Smoke＆Mirrors
在新加坡就連小酌時光都能充滿藝術氣息，位於新加坡美術館頂樓 Smoke＆Mirrors，位置絕佳，可以一邊品味美食美酒，一邊欣賞新加坡壯麗的天際線。這裡的特色調酒每一款都是藝術品，除了名字聽起來響亮外，更是一試難忘，特別的順口好喝。但要注意的是，Smoke＆Mirrors有著嚴格的著裝規定，穿著夾腳拖、短褲等休閒服飾可能會被拒絕入場，出發前記得先好好打扮一番，再來享受美好時光。

▲▼新加坡自由行夜貓子專屬攻略 夜間玩樂地圖大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mikohao0601


地址：1 St. Andrew’s Road, ＃06－01 National Gallery Singapore, 新加坡
電話：（＋65） 8380－6811
營業時間：周一二18：00－00：00、周三22：30－00：00、周四至周六18：00－01：00、周日17：00－00：00

Ce La Vi
如果喜歡高空酒吧，那麼位在金沙酒店57樓的 CÉ LA VI 也是不能錯過的地方。這座酒吧就在無邊際泳池旁，能夠一覽新加坡市區的迷人夜景。CÉ LA VI 裡面分為餐廳、酒吧與俱樂部三大區域，酒吧與俱樂部都有收入場費用30星幣，可以用來抵酒或食物的消費。不過如果你本來就是金沙酒店的住客的話，憑房卡在入住期間就能夠享有一次免費入場機會，可別錯過這個優惠。

▲▼新加坡自由行夜貓子專屬攻略 夜間玩樂地圖大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mikohao0601


地址： 1 Bayfront Avenue Marina Bay Sands, Hotel, Tower 3, 新加坡
電話：（＋65）6508－2188
營業時間：周一二16：00－01：00、周三四16：00－03：00、周五16：00－04：00、周六12：00－04：00、周日12：00－03：00

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