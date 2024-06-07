香港必吃燒鵝！連續「9年」蟬聯米其林一星　脆口鵝皮勾人味蕾

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃是瑀

說到香港美食，港式燒臘跟港式茶餐廳絕對是一定要安排的，今天要介紹的是位於香港灣仔的「甘牌燒鵝」，是香港連續9年蟬聯米其林一星的港式燒臘店，還沒營業就是滿滿的排隊人潮，如果沒有搶到第一批入內，就要排超過半個鐘頭以上的時間才有辦法品嚐到這美味的燒鵝。

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甘牌燒鵝 位置、交通

要到甘牌燒鵝蠻方便的，搭乘港鐵到灣仔站A4出口，一出站的時候向右邊走，過了一個路口就可以看到了，步行約一分鐘即可到達，店家早上11：30開始營業，建議各位11：00就要先來排隊了，如果是假日的話，建議各位在提早10到20分鐘來排，盡可能的趕在第一批入店用餐，不然再之後絕對需要排到40分鐘到一個鐘頭超過的時間都有可能。

甘牌燒鵝 菜單Menu

在香港消費普遍偏高，而甘牌燒鵝又會再高一點，如果想要來這邊品嚐美味的話，隨時要做好傷荷包的心理準備，畢竟這裡一碗白飯就要近70塊的台幣。

太子成撈麵40HKD（約新台幣156元）

▲太子成撈麵其實蠻簡單的，撈麵上淋上鵝油再加上兩片青菜葉，是來到甘牌燒鵝似乎大家都說要點的一道菜。

化皮乳豬／肥火農叉燒（雙拼）260HKD（約新台幣1018元）

這一盤雙拼中我們選了化皮乳豬／肥火農叉燒，化皮乳豬的脆感真的不得了，是一道品嚐過後會讓人眼睛為之一亮的料理，味道上偏重，但真的還蠻好吃的，而當我品嚐到肥火農叉燒的時候，當下的第一個反應竟然是：「也太像鰻魚了吧」。真的是入口即化，而且味道上很不錯，但因為油脂蠻多的，吃到第三塊就容易有膩的感覺。

甘牌燒鵝（下庄4／1）220HKD（約新台幣860元）

在前往之前看了很多YT的影片介紹，幾乎每一位都是介紹吃甘牌燒鵝，一定要點下庄的部分。燒鵝一端上桌，油亮的外皮真的很能勾人味蕾，尤其是那軟嫩的口感，還有鵝肉的鮮美，超級美味，在咀嚼的時候，鵝皮還會在口中發出清脆的聲響，真的很過癮。

甘牌燒鵝



地址：香港灣仔軒尼詩道226號

電話：＋852－2520－1110

營業時間：11：30－21：30

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