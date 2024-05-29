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暑假出國快搶！韓國來回機票2600起　66元享機場送機

▲▼星宇香港機加酒優惠專案最低11,999元起。（圖／易遊網提供）

▲星宇航空將開飛香港，易遊網推出機加酒優惠。（圖／易遊網提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

易遊網宣布從5月30日起推出線上旅展，包括玩韓國來回最低未稅價2600元起，7月起出發再抽航空貴賓室體驗，還有66元機場送機、酒店餐券、香港門票買一送一優惠。

▲▼京阪環球塔酒店。（圖／易遊網提供）

▲京阪環球塔酒店。

易遊網此次線上旅展海內外旅遊商品下殺4折起，首先，活動期間平日中午12點推出66元限量商品，包括機場送機、日本JR關西一日券和日本網卡5日等。此外，海外飯店下殺4折起優惠，如步行2分鐘即可以到達環球影城的大阪「京阪環球塔酒店」，每晚3950元起；曼谷中央碼頭智選假日套房酒店下殺52折，每晚1660元起，館內還有會說中文的服務生。

隨著星宇航空將於7月16日開飛香港航線，易遊網獨家推出星宇香港機加酒優惠專案，3天2夜最低1萬1999元起，同時還有香港景點門票買一送一，如「昂坪360纜車」每人670元、「香港海洋公園」每人1028元等。

▲釜山航空。（圖／釜山航空提供）

▲釜山航空。（圖／釜山航空提供）

韓國機票也有優惠，易遊網攜手德威航空、釜山航空，推出德威航空享全航線7折起，飛首爾來回4700元起、飛大邱來回2600元起；釜山航空飛釜山來回票價2625元起，7月1日起出發再抽釜山航空貴賓室體驗，以上均為未稅價。

▲▼九州行程走訪櫻井二見浦夫婦岩白色鳥居。（圖／易飛網提供）

▲九州櫻井二見浦白色鳥居。（圖／易飛網提供）

易飛網則以「暑假親子遊」為主題，推出日本九州指定團買1送1，國旅暑假早鳥專案享兒童免費，在即將到來的TTE旅展現場更提供天天抽日本來回機票活動。

易飛網此次旅展推出團體優惠，包括玩日韓最低7900元起，其中九州系列行程「小資輕旅行4日」原價每人2萬7900元起，優惠享買一送一；韓國觀光公社認證優秀商品「韓國首清雙城5日」，走訪盧登西亞歐洲主題公園彷彿置身中世紀歐洲，韓國系列行程每人最低8900元起，第二人最高再享優惠3000元。

▲▼越南峴港巴拿山 黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

▲峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

易飛網針對東南亞也有優惠，包括泰國、越南團體行程每人1.69萬元起，第二人折價3000元，業者更推出全新主題遊程「香港迪士尼樂園10K週末2024機加酒3/4日」，包含香港迪士尼樂園1日標準門票、各項路跑賽事 (全新「冰雪奇緣探索家 3 公里跑」、「達菲與好友 3 公里跑」、「皮克斯好友 5 公里跑」以及「漫威超級英雄 10 公里跑」) 主題跑手包+主題設計獎牌(須於完賽後可獲得)、港澳上網卡、香港八達通卡、限量折疊旅行包及兒童出遊套組，每人1萬4988元起，旅展現場還可享第二人優惠2000元。

關鍵字： 易遊網 易飛網 優惠快訊 線上旅展 出國旅遊

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