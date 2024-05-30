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排隊吃也心甘情願！彰化老牌羊肉攤　老饕激推「羊帶皮湯」膠質多

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

如果一講到彰化花壇美食，那麼有超多必吃的傳統美食都藏身在花壇公有市場內，而其中阿來羊肉更是當地的經典美食，到了用餐的時段，不管平假日都是滿滿的排隊人潮，醇厚的中藥香氣，還有那軟嫩的溫體羊肉，尤其是在5、6月季節，還可以順便到虎山巖金針花海一睹美豔的金黃山丘。

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

阿來羊肉交通資訊
各位如果來到花壇，想要到花壇公有市場享用一系列的美食小吃，那可以建議各位把車子停在花壇鄉第一立體停車場，步行三到五分鐘即可到達。

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

花壇公有市場美食
在這裡除了阿來羊肉是必吃以外，其中阿蛋蚵嗲、阿宏爌肉飯、阿和肉羹、安昌肉圓也是必吃的選項，所以如果跟朋友一起前往的話，建議來之前不要吃東西，然後可以兩三個人一起吃一份，這樣就可以多吃幾樣美食了。

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

阿來羊肉環境介紹
怎進花壇公有市場中，很多美食幾乎都在排隊，像是上述所說的阿和肉羹還有安昌肉圓幾乎都是滿滿的人潮，但來到了阿來羊肉，人潮才是真正的「滿」。如果前往的話，一個人負責排隊，另一位就負責去找位子。這裡雖然都是大排長龍，但翻桌率還算蠻快的，如果不是點羊肉爐的話，都不會吃太久。

在這裡最有趣的場景
就是攤子前夾上了滿滿的紅單，光是看到這樣的景象我都眼花撩亂了，但每一位工作人員都還能井然有序的照單出餐。

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

羊帶皮湯
這次前往的時候有點羊肉片湯還有羊帶皮湯，如果兩個相比之下我會建議各位可以點羊帶皮湯，軟嫩的羊肉還有Q彈富有膠質的皮，重點是湯頭真的很好喝。

之前到宜蘭有品嚐羊肉湯，味道上很不錯，但味素的感覺也不少，但在阿來羊肉就是屬於偏清爽的那一種，濃郁的中藥味，喝起來沒什麼負擔感。阿來羊肉特調的醬料絕對必沾，讓這溫體的羊肉又增添不同的風味。

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

青菜炒羊肉
除了羊肉湯以外，這一份青菜炒羊肉我也是非常激推，除了羊肉的份量很多以外，在口味上也是讓人非常的有記憶點，而且阿來羊肉最大的優勢就是選用溫體羊，所以吃起來的口感相當嫩。

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

菜單Menu

▲▼阿來羊肉是彰化的經典美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

阿來羊肉

地址：彰化縣花壇鄉花壇街288巷22號
電話：04－786－4262
營業時間：08：00－17：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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