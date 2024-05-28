TTE旅展亮點搶先看！機票799起、跟團8900起　抽全球不限航點機票

▲TTE旅展將從5月31日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

TTE台北國際觀光博覽會（以下簡稱TTE旅展）將從5月31日起連續4天在台北世貿一館登場，今年集結250家海內外業者參與，包括航空業者、旅行社業者都推出優惠吸客。

▲中華航空。（圖／記者李毓康攝）

4大航空參展 機票799元起、抽全球不限航點機票

此次TTE旅展有中華航空、長榮航空、台灣虎航、國泰航空參展，並各自推出優惠。「中華航空」推出精選航點82折起，馬尼拉、宿務、新加坡最低6000元有找，澳洲更下殺85折起，7月14日將開航的西雅圖最低2萬2092元起。同時於活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動，就有機會抽中全球不限航點來回機票。

「長榮航空」在此次旅展現場，將打造高達3公尺的巨型787發動機模型，並有精選航線推出優惠票價，如清邁最低8170元起、北海道最低1萬5555元起、巴黎2萬5200元起、西雅圖2萬8571元起。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

「台灣虎航」同步推出線上、實體旅展，全航線單程799元起；「國泰航空」推出全球63個精選航點經濟艙86折起、商務艙93折起，旅展現場購買機票及生活選品，消費達指定門檻可參加抽獎，最大獎為萬元機票折抵與20吋行李箱。

▲日本仍是國人出國首選。（示意圖／記者蔡玟君攝）

跟團出國8900元起 東南亞「富國島、普吉島」成2大關鍵字

搶攻暑假出國市場，旅行社業者也紛紛推出跟團優惠。可樂旅遊觀察，今年團費明顯調降的是韓國線，2023年平均團體費用破萬元，今年已可看到8字頭，如業者就推出「韓國揪好康5日」玩首爾，旅展價8900元起，同時於旅展期間，每天上午11點規劃有日本環球影城門票買1送1活動，現場更有香港迪士尼「魔雪奇緣世界」主題拍照牆。

台灣人最愛去的日本也有亮點優惠，「易飛網」就主打九州系列行程「小資輕旅行4日」原價每人2萬7900元起，優惠享買一送一，「東南旅遊」推出直飛日本四國玩4天，包括跳島、泡溫泉還能吃讚岐烏龍麵，旅展價2萬6900元起。

▲富國島世界最長跨海纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲普吉島夢幻嘉年華樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

今年東南亞必玩2大海島就是越南富國島和泰國普吉島了！東南旅遊推出「搭星宇航空到富國島2人同行5折起」，可樂旅遊也推出星宇直飛5日行程，旅展架最低3萬5500元起。

泰國延長對台免簽證，讓台灣人赴泰旅遊熱潮持續升溫。燦星旅遊主打泰國普吉島，搭台灣虎航直飛玩6天，入住五星酒店加上Villa，一口價1萬9999元起，還有最低1萬3999元起團體行程優惠。