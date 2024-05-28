旅展優惠開搶！跟團玩九州買1送1、玩韓國8900起　還能抽機票

▲九州櫻井二見浦白色鳥居。（圖／易飛網提供）

記者蔡玟君／綜合報導

TTE旅展將從5月31日起連續4天在台北世貿一館登場，旅遊業者搶先推出優惠！易飛網以「暑假親子遊」為主題，推出日本九州指定團買1送1，國旅暑假早鳥專案享兒童免費，在旅展現場更提供天天抽日本來回機票活動。

易飛網此次旅展推出團體優惠，包括玩日韓最低7900元起，其中九州系列行程「小資輕旅行4日」原價每人2萬7900元起，優惠享買一送一；韓國觀光公社認證優秀商品「韓國首清雙城5日」，走訪盧登西亞歐洲主題公園彷彿置身中世紀歐洲，韓國系列行程每人最低8900元起，第二人最高再享優惠3000元。

▲峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

東南亞也有優惠，包括泰國、越南團體行程每人1.69萬元起，第二人折價3000元，易飛旅遊更推出全新主題遊程「香港迪士尼樂園10K週末2024機加酒3/4日」，包含香港迪士尼樂園1日標準門票、各項路跑賽事 (全新「冰雪奇緣探索家 3 公里跑」、「達菲與好友 3 公里跑」、「皮克斯好友 5 公里跑」以及「漫威超級英雄 10 公里跑」) 主題跑手包+主題設計獎牌(須於完賽後可獲得)、港澳上網卡、香港八達通卡、限量折疊旅行包及兒童出遊套組，每人1萬4988元起，旅展現場還可享第二人優惠2000元。

▲青森睡魔祭。（圖／AsiaYo提供）

旅遊電商AsiaYo即日起至5月底推出國內外商品折扣優惠，再搶獨家限量66折訂房折扣碼，更首度推出團體旅遊行程，帶旅客前往日本看一年一度青森睡魔祭。

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

於AsiaYo 預定國內外指定住宿、露營、團體行程、郵輪等，使用APP輸入專屬折扣碼即可享有優惠，周周再搶獨家限量66折訂房折扣碼，每筆訂單最高上限可折3000元。於5月31日前下預訂住宿或行程，可再參加AsiaYo「爆睡祭」活動，回填表單即有機會抽中萬元旅遊津貼。

平台首次推出團體行程，包含東北6大祭中的「青森睡魔祭」與「秋田竿燈祭」團體行程，每人最低4萬9990元起，活動期間輸入折扣碼每人最多再折2500元。郵輪新航線「名勝世界壹號」強勢回歸，早鳥最高現折6000；國內住宿、露營滿3000折200；海外日韓泰訂房滿5000折250。