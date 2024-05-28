ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

旅展優惠開搶！跟團玩九州買1送1、玩韓國8900起　還能抽機票

▲▼九州行程走訪櫻井二見浦夫婦岩白色鳥居。（圖／易飛網提供）

▲九州櫻井二見浦白色鳥居。（圖／易飛網提供）

記者蔡玟君／綜合報導

TTE旅展將從5月31日起連續4天在台北世貿一館登場，旅遊業者搶先推出優惠！易飛網以「暑假親子遊」為主題，推出日本九州指定團買1送1，國旅暑假早鳥專案享兒童免費，在旅展現場更提供天天抽日本來回機票活動。

易飛網此次旅展推出團體優惠，包括玩日韓最低7900元起，其中九州系列行程「小資輕旅行4日」原價每人2萬7900元起，優惠享買一送一；韓國觀光公社認證優秀商品「韓國首清雙城5日」，走訪盧登西亞歐洲主題公園彷彿置身中世紀歐洲，韓國系列行程每人最低8900元起，第二人最高再享優惠3000元。

▲▼越南峴港巴拿山 黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

▲峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

東南亞也有優惠，包括泰國、越南團體行程每人1.69萬元起，第二人折價3000元，易飛旅遊更推出全新主題遊程「香港迪士尼樂園10K週末2024機加酒3/4日」，包含香港迪士尼樂園1日標準門票、各項路跑賽事 (全新「冰雪奇緣探索家 3 公里跑」、「達菲與好友 3 公里跑」、「皮克斯好友 5 公里跑」以及「漫威超級英雄 10 公里跑」) 主題跑手包+主題設計獎牌(須於完賽後可獲得)、港澳上網卡、香港八達通卡、限量折疊旅行包及兒童出遊套組，每人1萬4988元起，旅展現場還可享第二人優惠2000元。

▲▼青森睡魔祭。（圖／AsiaYo提供）

▲青森睡魔祭。（圖／AsiaYo提供）

旅遊電商AsiaYo即日起至5月底推出國內外商品折扣優惠，再搶獨家限量66折訂房折扣碼，更首度推出團體旅遊行程，帶旅客前往日本看一年一度青森睡魔祭。

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

於AsiaYo 預定國內外指定住宿、露營、團體行程、郵輪等，使用APP輸入專屬折扣碼即可享有優惠，周周再搶獨家限量66折訂房折扣碼，每筆訂單最高上限可折3000元。於5月31日前下預訂住宿或行程，可再參加AsiaYo「爆睡祭」活動，回填表單即有機會抽中萬元旅遊津貼。

平台首次推出團體行程，包含東北6大祭中的「青森睡魔祭」與「秋田竿燈祭」團體行程，每人最低4萬9990元起，活動期間輸入折扣碼每人最多再折2500元。郵輪新航線「名勝世界壹號」強勢回歸，早鳥最高現折6000；國內住宿、露營滿3000折200；海外日韓泰訂房滿5000折250。

關鍵字： 易飛網 優惠快訊 TTE旅展 日本旅遊 韓國旅遊 亞洲旅遊 九州旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

媽指令咬叔叔重要部位　聽話柴下秒作勢嚇壞他！

推薦閱讀

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

宜蘭傳藝端午推「龍舟三鐵」！

宜蘭傳藝端午推「龍舟三鐵」！

開箱／芭達雅室內射擊場！體驗真槍實彈

開箱／芭達雅室內射擊場！體驗真槍實彈

超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣

超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣

戶外「螢火蟲電影院」免費看！

戶外「螢火蟲電影院」免費看！

漢江美景收眼底！首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月開幕

漢江美景收眼底！首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月開幕

三重最強宵夜！木瓜牛奶＋多汁大雞排

三重最強宵夜！木瓜牛奶＋多汁大雞排

越捷6月開飛「台中、高雄－富國島」

越捷6月開飛「台中、高雄－富國島」

全新客家奶茶+客家麻糬手搖杯來了

全新客家奶茶+客家麻糬手搖杯來了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

黃仁勳美食地圖再增1家湯包館

桃園夜間打卡點6／1亮燈！有免費接駁

越捷6月開飛「台中、高雄－富國島」

日本大阪溫泉、超多國家風格任你挑

全新客家奶茶+客家麻糬手搖杯來了

大蒜免費加爆！宜蘭20年老字號水餃店

50多年福州乾麵紅到日本遊客專程來吃

山頭火拉麵台灣首家分店熄燈

三重隱藏豬腳曝光！滷到軟Q沾蒜醬更香

讓心放空！南投竹林秘境吃鍋洗森林浴

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

宜蘭傳藝端午推「龍舟三鐵」！

開箱／芭達雅室內射擊場！體驗真槍實彈

超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣

戶外「螢火蟲電影院」免費看！

漢江美景收眼底！首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月開幕

三重最強宵夜！木瓜牛奶＋多汁大雞排

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366