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開往墾丁路上的必吃美食！超人氣茶壺雞　專人扒雞＋雞汁飯吃到飽

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

在往返恆春、墾丁的路途中，大家都急著想要到墾丁度假，所以總是會錯過一些必吃的美食小吃，而其中位於枋山的關子嶺茶壺雞加祿分店就是其中之一，在一整排的甕子雞選擇中，來自關子嶺的茶壺雞直接大獲好評，光是Google評論中就有4.5的高分，所以有機會來墾丁旅行，別忘了中午可以安排茶壺雞當午餐。

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關子嶺茶壺雞加祿分店｜枋山餐廳推薦

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲前往墾丁、枋寮絕對是必經之路，有經過的旅人一定會有印象路上會看到一個大大的茶壺。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

關子嶺茶壺雞加祿分店｜停車場

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲店外有一個很大的腹地，所以開車前往的話也不需要擔心停車問題。

關子嶺茶壺雞加祿分店｜環境介紹

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲外觀的環境真的很像來到了修車廠，外牆上滿滿簽名和塗鴉以及車款貼紙，這樣的景色宛如走進車輛世界。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲座位區雖然多，但是到了假日的正餐時段可是一位難求，如果是假日前往的話建議可以事先訂位。

關子嶺茶壺雞加祿分店｜餐點介紹

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲茶壺雞最大的特色就是以茶壺的外型來柴燒，過程中塗抹特製的香料在裡頭，將所有的雞汁全鎖在裡面。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲烤雞的外觀烤至金黃，光是視覺上就非常的誘人，口感更是不需多說，隨便一口都是滿滿的雞汁。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲雞上桌的時候會有服務人員現場為各位手撕，不需要沾手就可以直接享用很貼心。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲最大的亮點就是有免費的雞汁白飯可以無限吃到飽。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

清爽口感讓人驚豔
最讓人驚艷的一道菜色就屬於這一盤梅子豆腐，從來不知道豆腐跟梅子是可以融合在一起的，明明是油炸類的食物，但品嚐起來卻意外的清爽。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲過貓沙拉，這裡的蔬菜都是每天小農直送，所以吃起來的菜是蠻新鮮的，很脆口。搭配上沙拉也很開胃。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲以關子嶺當地特產的桂竹筍為主料，大廚的巧手藝使其鹹香適中，是下飯的絕佳選擇。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲炒高麗菜經精心烹調，保留了高麗菜的脆度與甜度。

▲▼屏東枋山美食，關子嶺茶壺雞加祿分店，網路評價非常高的必吃茶壺雞。（黑皮提供）

▲屬於客家料理的脆筍湯，添加了梅菜，帶有一絲酸氣，湯頭清爽，回味無窮。

關子嶺茶壺雞加祿分店

地址：屏東縣枋山鄉加祿路153－1號
電話：（09）6583－0307
營業時間：10：30－19：30、六日10：30－20：00（周二公休）

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