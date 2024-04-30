飄香台東60年的經典！榕樹下米苔目淋烏醋吃更涮嘴　還有特色小菜

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

如果說到屬於台東必吃美食，那麼米苔目絕對上榜，屬於台東獨有的柴魚米苔目已經成了當地非常經典的台東美食。而如果說到台東米苔目，那我相信很多饕客們絕對會叫出「台東榕樹下米苔目」，這間是台東美食中經典裡的經典。近60年的光陰中，是許多在地人從小吃到大的童年兒時滋味。所以來到了台東，是否該安排來品嚐這在地人的古早味。

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台東榕樹下米苔目

台東米苔目推薦

以前小時候只要回到了台東，阿公總是會帶我到台東榕樹下來吃米苔目，但不管平日還是假日前往，記憶中排隊的人潮幾乎沒有停過。長大後再前往的時候，人潮更是多到一位難求，也因為每次前往都要排隊，所以已經將近5年的時間沒有來到這間台東榕樹下米苔目了。

台東榕樹下米苔目 環境介紹

以前小時候榕樹下米苔目是一個小餐車，真的是在一顆大榕樹下賣。後來遷移到中華路上，就改成一個很大的店面，但因為這一味已經深受許多在地老饕與觀光客的喜愛，所以即便換了大的店面，座位數增加很多，到了假日旺季還是可以看到一位難求的畫面。

榕樹下米苔目應該是目前台東米苔目中前三大的，光是座位的空間就有兩層樓，以目測來說可以接將近40到50組客人。以這樣的小吃來說，規模算是很大了。店裡所有的畫作全是由台東知名藝術家「陳興泉」親手繪畫的，每一幅畫作皆是以台東的元素來創作，其中還可以看見一代與二代的全家福。

▲拾級而上來到了二樓的空間，裝潢中採用了大量的木質元素，讓整體的空間營造更古色古香的氣息。

台東榕樹下米苔目 菜單Menu

在過去榕樹下只有米苔目的選擇，但現在除了米苔目以外還有許多私房菜都是必點。

台東榕樹下米苔目 台東米苔目三大靈魂

選好餐後就可以來櫃檯來結帳了，但因為前來朝聖的人真的很多，這次前往的時候明明是平日的時間點，看結帳的排隊人龍就可以知道榕樹下米苔目有多紅了。結完帳號，會給各位一組號碼，輪到各位的時候都會廣播叫號，被叫到之後在到櫃檯取餐即可。

▲在排隊的過程中可以清楚的看到米苔目製作的過程，看著看著就足以讓人飢腸轆轆。

第二大靈魂 肉燥

台東有很多米苔目的選擇，各有各的擁戴者，而這些米苔目中最大的不同除了米苔目的口感以外，其中的三大靈魂人物，其中之一就是這一匙匙的肉燥。肉燥的香氣與比例決定了這一碗米苔目的好壞。

第二大靈魂 柴魚片

在主食中，這裡只有米苔目的選擇，有乾跟濕兩種。台東米苔目第二大靈魂，就是灑在上面的柴魚片，這一撒上下去不得了，直接將這一碗米苔目的鮮味大大的提升。

米苔目必加點 滷蛋跟旗魚魚丸

先跟各位打預防針，這裡的小碗已經算很大了。而且一端上桌的時候，還可以看到正在舞動的柴魚片。當湯頭中融合了柴魚跟肉燥，那所有的精華全都在這一碗中。如果有點的話，請一定要加滷蛋跟旗魚魚丸，非常的入味，吃蛋的時候請留一點蛋黃跟湯拌在一起，那個味道又是不同的漸層感。

第三大靈魂 烏醋

第三大靈魂就是這一瓶精選的烏醋，如果喜歡吃酸的，就是給它加下去就對了。

台東榕樹下米苔目 菜色介紹

嫦娥奔月

除了米苔目以外，榕樹下中還有很多小菜都非常的出色。這一道嫦娥奔月，以海菜以及海苔做成的烘蛋，吃起來的味道算是蠻特別的，而且沒有什麼負擔。

香酥成功鬼頭刀

原本沒有想要點這道小菜，但是我發現有來到榕樹下米苔目的饕客們幾乎桌上都有點這一盤，詢問之下才發現這道香酥成功鬼頭刀是小菜中的人氣品項。選用台東成功的鬼頭刀，炸至金黃，吃起來的口感外酥內嫩，以偏泰式的方式來料理，增添了不少的風味。

花枝丸燒

這一道是目前的新品，以章魚燒的意象來呈現，整顆的花枝丸淋上了美乃滋，撒上了鮮美的柴魚片。重點是老闆選用的花枝丸真的很真材實料，光是一顆就可以品嚐到很多的花枝塊。

評論送飲料

目前只要到Google評論五顆星並拍照，就會送來自台東初鹿的鮮奶茶，如果喜歡喝其他飲料的話，這裡也有八款飲品可以選擇。

台東榕樹下米苔目



地址：台東縣台東市中華路一段362號

電話：0963－008－242

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