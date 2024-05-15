土藏造型街邊店！藏壽司插旗台中沙鹿　在地人想吃不用跑市區

▲藏壽司首度插旗台中沙鹿。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

沙鹿人想吃藏壽司不用跑到三井OUTLET或進市區了！根據該公司最新的人力銀行徵才訊息，目前正在籌備沙鹿中山路店，雖然還沒有開幕時間，但相信不用等太久。

目前藏壽司在台中市已有10家分店，但多數都是集中在市區，海線地區僅有梧棲的台中港三井OUTLET店。根據藏壽司最新的人力銀行徵才訊息，確定首度插旗沙鹿，以後當地人想吃迴轉壽司，除了爭鮮之外，又多了一家可選擇。部落客「棉花糖的天空」日前在也在粉專貼出施工中的餐廳照片，可以看出店型是屬於土藏造型的街邊店。

▲藏壽司在人力銀行召募沙鹿中山店的員工。（圖／取自104網站）

▲藏壽司高雄楠梓藍田路店5/21試營運。（圖／藏壽司提供）

藏壽司近期最新據點則是楠梓藍田路店，5月21日開始試營運，以土藏屋造型打造千坪用餐空間。慶祝開出新店，品牌也祭出為期14天9折優惠。

藏壽司表示，選址楠梓區設立新店，主要是看好該科技產業園區的發展潛力、交通便利性以及周邊豐富的學區和住宅區，客源多元穩定。楠梓藍田路店總佔地千坪，提供233個座位，還有可容納超過50部汽機車的停車場，方便客人自行開車或騎車前往。楠梓藍田路店5月21日開始試營運，5月28日正式開幕。

▲壽司郎推出「九州×北海道海味祭」。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎即日推出「九州×北海道海味祭」，挑選多款來自九州及北海道的新鮮食材，初次亮相的「明太子＆炙燒鱈魚子」，可以一次吃到九州與北海道的兩大名物；「九州產生鯖魚」可品嚐到生鯖魚清爽不膩口的美味；「北海道產岩魚」以鹽漬的方式引出鮮味。九州產丁香魚天婦羅、北海道產白子天婦羅、博多明太子奶油拌麵及長崎名物奶昔冰沙也再度回歸。