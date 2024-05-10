朝聖台中在地味市場早餐！粉漿現做古早蛋餅、表面煎到焦香酥脆　

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」，人氣高到內用外帶都要排隊，想吃「一心古早味蛋餅」，建議提前一天用LINE預約訂餐，這樣來的時候就能直接取餐免等待。

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無論內用外帶客人都很多

一心古早味蛋餅位在台中市北區錦中街90號對面，沒有確切的門牌地址，遠遠就能看到排隊人潮，因為營業時間只有7點到12點5個小時，人潮幾乎是滿滿滿。一心古早味蛋餅有提供LINE預約訂餐服務，最晚只接受提前一天的預訂，當天臨時起意想吃就只能直接到現場排隊，無論內用外帶客人都很多。

餐點都是現點現做

從麵糊開始一片一片煎出來的，和多數賣古早味粉漿蛋餅的店一樣，一心古早味蛋餅份量會比薄皮蛋糕大，當早餐吃完很有飽足感。

無糖豆漿25元

25元的無糖豆漿很大一杯，兩個人一起喝都是足夠的。

九層塔蛋餅35元

古早味粉漿蛋餅表面煎到焦香酥脆，呈現極為討喜的口感，大家可以依照平常吃蛋餅的喜好和預算，自由決定想要加什麼料。雖然是古早味粉漿蛋餅，但因為表面有煎脆，吃起來的口感麵糊感不會太重，單吃原味其實就還不錯，再加點醬油膏、辣椒醬也很美味，與九層塔的經典組合當然出色。

起司蛋餅60元

一份60元的起司蛋餅，老實說並不便宜，但一心古早味蛋餅菜單上有寫說是用100％澳洲進口起司片＋乳酪絲，雙起司組合趁熱一夾還會拔絲，百分百就是我這個起司控的菜，滿滿起司吃起來香濃過癮，如果你也是愛吃起司的人，強力推薦點這個！

食用心得

最初把一心古早味蛋餅收進台中美食清單中，也是觀望很久才跑來吃，主要是因為網路評論很兩極，以我們這次來吃的經驗，兩人都覺得是好吃的，只是沒有到驚為天人的美味，如果不用排隊的話倒是可以試試，想吃一心古早味蛋餅又不想排隊的話，記得提前一天LINE預約訂餐，時間到就能直接外帶免等待。

菜單

古早味蛋餅是人氣最高的品項，另外還有饅頭、肉包、豆漿、紅茶、鮮奶茶等品項，期間限定推出的聖誕套餐、過年套餐，有機會的話再來試試。

一心古早味蛋餅

地址：台中市北區錦中街90號對面

營業時間：07：00－12：00

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