ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

朝聖台中在地味市場早餐！粉漿現做古早蛋餅、表面煎到焦香酥脆　

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」，人氣高到內用外帶都要排隊，想吃「一心古早味蛋餅」，建議提前一天用LINE預約訂餐，這樣來的時候就能直接取餐免等待。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

無論內用外帶客人都很多
一心古早味蛋餅位在台中市北區錦中街90號對面，沒有確切的門牌地址，遠遠就能看到排隊人潮，因為營業時間只有7點到12點5個小時，人潮幾乎是滿滿滿。一心古早味蛋餅有提供LINE預約訂餐服務，最晚只接受提前一天的預訂，當天臨時起意想吃就只能直接到現場排隊，無論內用外帶客人都很多。

餐點都是現點現做
從麵糊開始一片一片煎出來的，和多數賣古早味粉漿蛋餅的店一樣，一心古早味蛋餅份量會比薄皮蛋糕大，當早餐吃完很有飽足感。

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

無糖豆漿25元
25元的無糖豆漿很大一杯，兩個人一起喝都是足夠的。

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

九層塔蛋餅35元
古早味粉漿蛋餅表面煎到焦香酥脆，呈現極為討喜的口感，大家可以依照平常吃蛋餅的喜好和預算，自由決定想要加什麼料。雖然是古早味粉漿蛋餅，但因為表面有煎脆，吃起來的口感麵糊感不會太重，單吃原味其實就還不錯，再加點醬油膏、辣椒醬也很美味，與九層塔的經典組合當然出色。

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

起司蛋餅60元
一份60元的起司蛋餅，老實說並不便宜，但一心古早味蛋餅菜單上有寫說是用100％澳洲進口起司片＋乳酪絲，雙起司組合趁熱一夾還會拔絲，百分百就是我這個起司控的菜，滿滿起司吃起來香濃過癮，如果你也是愛吃起司的人，強力推薦點這個！

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
最初把一心古早味蛋餅收進台中美食清單中，也是觀望很久才跑來吃，主要是因為網路評論很兩極，以我們這次來吃的經驗，兩人都覺得是好吃的，只是沒有到驚為天人的美味，如果不用排隊的話倒是可以試試，想吃一心古早味蛋餅又不想排隊的話，記得提前一天LINE預約訂餐，時間到就能直接外帶免等待。

菜單
古早味蛋餅是人氣最高的品項，另外還有饅頭、肉包、豆漿、紅茶、鮮奶茶等品項，期間限定推出的聖誕套餐、過年套餐，有機會的話再來試試。

▲▼台中北區早餐推薦這家錦中街上的大份量粉漿蛋餅專賣店「一心古早味蛋餅」。（圖／部落客周花花甲飽沒授權提供，勿擅自翻攝）

一心古早味蛋餅

地址：台中市北區錦中街90號對面
營業時間：07：00－12：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

在地人氣極高的羊肉熱炒！好吃又平價老店炒功一流　龜山宵夜推薦
焦香渾厚、爽度滿分！台南老饕心中第一名鱔魚意麵　貴但用料實在
北海岸旁的純白老宅！石門「海景第一排」咖啡廳　搭公車就能到

關鍵字： 一心古早味蛋餅 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花甲飽沒 台中北區早餐推薦

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

推薦閱讀

最大獎免費吃一年份義大利麵　台中HUN混10周年推夾娃娃機活動

最大獎免費吃一年份義大利麵　台中HUN混10周年推夾娃娃機活動

涮屋馬「新菜單」登場！全面更新還推出熟食料理　銷魂牛肉麵超強

涮屋馬「新菜單」登場！全面更新還推出熟食料理　銷魂牛肉麵超強

台中西區人氣剉冰！經典芋頭磚綿密、穀物冰必點　鮮奶麻糬超軟Q

台中西區人氣剉冰！經典芋頭磚綿密、穀物冰必點　鮮奶麻糬超軟Q

逢甲商圈好吃日式丼飯！雞肉漢堡排超強　還有限量日本九州家常菜

逢甲商圈好吃日式丼飯！雞肉漢堡排超強　還有限量日本九州家常菜

阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅

阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅

澳門「水上樂園」開箱！這5天買1送1

澳門「水上樂園」開箱！這5天買1送1

林口機捷周邊美食！有歐巴馬愛吃漢堡

林口機捷周邊美食！有歐巴馬愛吃漢堡

國泰航空香港機票5/20前買一送一　與11家旅遊業推優惠自由行

國泰航空香港機票5/20前買一送一　與11家旅遊業推優惠自由行

嚮辣、初瓦西門店5／13復業！廚房公開直播30天

嚮辣、初瓦西門店5／13復業！廚房公開直播30天

冬山三奇美徑彩繪稻田活動開跑

冬山三奇美徑彩繪稻田活動開跑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

首場「台北大縱走」5／10開放報名！

名人堂花園飯店欠薪！員工證實

東京人氣漢堡排「嘉」菜單、排隊規則一次看

限時2天搶訂！「每人575元」爽住飯店

王品集團母親節優惠懶人包

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

誠品生活南夢幻甜點店5/17登場

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅

澳門「水上樂園」開箱！這5天買1送1

林口機捷周邊美食！有歐巴馬愛吃漢堡

國泰航空香港機票5/20前買一送一　與11家旅遊業推優惠自由行

嚮辣、初瓦西門店5／13復業！廚房公開直播30天

冬山三奇美徑彩繪稻田活動開跑

福岡住宅區秘境甜點！華麗系水果芭菲

名人堂花園飯店欠薪！員工證實

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366