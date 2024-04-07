台中也有不輸彰化的好吃炸肉圓！金黃酥脆趁熱吃卡滋聲作響

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

台中肉圓好吃程度也不輸彰化在地肉圓老店，尤其是這家位在台中太原路上的吳記脆皮肉圓，妮妮和布魯可是從大學時代就吃到現在，也吃超過十多年了。吳記脆皮肉圓主打的是「炸」肉圓，會把外皮炸到金黃酥脆，咬下去還會卡滋卡滋的那種非常特別，推薦給愛吃肉圓的人。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



位置與停車

店面位在太原路綠園道，雖然周邊停車格多，但許多停著就不會開走的車也很多，所以停車格其實也不好有，再加上生意太好，很容易有人檢舉違停，所以建議一定要停在停車格內，或是有人在車上等，買了就走會比較好。



▲大家吃肉圓的速度都頗快，如果需要等一下的話，其實也不會太久。



菜單與價格

店內選項很簡單，就是肉圓和湯品。湯品部分我個人是喜歡清淡一點，所以都喝貢丸湯，但它其他的冬粉湯、香菇肉湯之類的，料都很多，如果肚子很餓滿推薦的喔！



▲菜單2024.03更新。

▲讀大學時，同學們喜歡約吃吳記脆皮肉圓，或者是丁記炸粿可以豬血湯喝超級飽。



脆皮肉圓

▲瞧瞧這肉圓皮炸的像餅乾似的，非常的脆喔！趁熱吃咬下去還會有卡滋卡滋的聲音，就是這感覺讓人著迷！

▲吳記脆皮肉圓基本都會有黑白雙醬，白色微甜、黑色印象中是蒜蓉醬，香菜與蔥花可以選擇加不加，但我覺得就是要加才夠香。

▲裡面的肉餡很大塊，還有超多明顯的筍丁，筍子的清爽平衡了肉圓皮、豬肉餡的豐腴。

▲如果愛吃辣的人，一定要加上一瓢桌上用鍋燒麵碗裝的辣醬，真的會辣！不要以為只是肉圓粉紅醬的顏色而已就加了很多。

整體感想

吳記脆皮肉圓是相當親民、好吃、方便，又會讓人回味的小吃。平常下午的時候人潮頗多，所以如果看到不用排很久才會買。 如果男生來吃，一顆可能會不太夠，但女生一顆加一碗湯就很剛好了！ 台中還有其他肉圓可以嘗試，像是有登上米其林餐盤的茂川肉圓、烏日橋下人氣肉圓、沙鹿肉圓＋餛飩湯＋乾麵百元有找的吃法，還有要自己找椅子坐、收碗的超便宜涼傘樹肉圓，或者也可以試試大甲偽裝成肉圓的康家粉腸。

吳記脆皮肉圓

地址：台中市北區太原路一段494號

電話：（04）2208－2219

營業時間：11：30～19：00（周日公休）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►1人600元起含早餐！新竹兒藝節「7家旅宿優惠」超省 兒童免費用餐

►中部4月花海懶人包！最美花都看花旗木鐵道 拍美照必去山中花卉節

►採茶到製茶全自己來！宜蘭飯店茶莊體驗行程 細品以茶入菜的美饌