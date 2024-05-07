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超過50年的實力小吃！安樂市場肉圓老店　靈魂醬汁被讚是基隆最強

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

開車來到基隆要吃順伯三輪車肉圓，路過安樂市場發現一攤人氣超好的肉圓，上網搜尋安樂市場肉圓發現是一間在地超過50年的手工肉圓老店，有人吃過推薦是基隆第一名肉圓，看到這麼旺的人潮和被推薦為第一名，美食雷達瞬間收錄，再訪回味順伯三輪車肉圓後又來這間基隆無名肉圓。

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內用環境
基隆安樂市場的無名肉圓，地標是「肉圓老店」，超過50年的小吃真的很強，還沒走進市場就看到這攤絡繹不絕的外帶人潮，生意真的很好。肉圓老店是攤位，開在彩券行前面，旁邊擺了幾張座位可以內用，來外帶的在地人也很多，生意真的很好！油鍋裡圓滾滾的肉圓，看起來真好吃！皮看起來夠Q！

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

肉圓老店餐點推薦
才剛在附近的順伯三輪車肉圓吃飽，本來沒想點湯，但看這手工魷魚和魚丸白白胖胖模樣實在誘人，忍不住點了一碗，後來又加點一碗，感覺就是標配，跟著在地人點餐應該不會雷。

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

肉圓40元
肉圓香菜給的夠多，豪邁加分，香菜控吃肉圓和麵線一定要香菜，不能少這一味。厚實飽滿Q嫩的皮，內餡是爽脆的筍丁和紅糟豬肉，以瘦肉較多，說是豪邁卻有點可惜，部份肉塊咬起來偏乾柴，特製的醬汁甜鹹甜鹹相當開胃，絕對是這肉圓的靈魂，整體味道其實不輸順伯，人氣也是。

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

綜合湯
想吃魚丸和魷魚就點了綜合湯，手工製作的魷魚看起來白拋拋，Q彈且有嚼勁，魚丸咬下去要小心噴汁，兩樣皆具特色和美味，湯頭淡淡大骨香氣，加點辣粉更好喝了！本來還想吃附近的粿仔湯，但是沒開，不過連吃了兩間肉圓也確實飽足，偶爾開車來基隆美食，跟著在地人潮嚐鮮，回程愉快，感謝這攤老闆的親切笑容，畫面難忘。

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
菜單就賣肉圓、魚丸湯、魷魚湯和綜合湯。

▲▼安樂市場肉圓是一間在地超過50年的手工肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

肉圓老店

地址：基隆市安樂區樂一路6號
營業時間：17：00－23：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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