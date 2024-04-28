西門町「必吃美食」清單！33間小吃／咖啡館／火鍋／下午茶推薦

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

此篇推薦萬華區及熱鬧的西門町美食，有西門町餐廳、西門町小吃、西門町火鍋、西門町咖啡館、西門町早午餐、西門町燒烤店、西門町美式餐廳等等，把吃過的美食紀錄整理成懶人包。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



刁民酸菜魚西門中華店（台北三號店）

刁民酸菜魚台北第三間分店開在西門町，菜單以秘罈酸菜魚和初戀番茄魚聞名，沒有提供電話訂位，需要現場領號碼牌候位排隊，台中朋友吃了好幾次，這次也跟著來台北朝聖，看到排隊陣容真是驚訝，天氣冷就是要吃熱呼呼。

地址：台北市萬華區中華路一段88號 1F＋2F

捷運：西門站

電話：02－2388－6668

營業時間：11：00 – 03：00（最後收客為 02：00）

ONCE Cafe＆Bar 無心戒酒互助會西寧分會

台北西門町生意超好的酒吧「ONCE Cafe＆Bar 無心戒酒互助會」在萬華區有武昌分會、成都分會和西寧分會三間分店。菜單提供幾種下酒菜和多種酒單，在無心戒酒能喝到創意調酒、經典精緻調酒、威士忌、紅白酒、客製化調酒還有超過150種琴酒選擇，最特別的是這裡可以帶外食喔！

地址：台北市萬華區西寧南路82巷2號

捷運：西門站

營業時間：周日至周四10：30－02：00、周五六10：30－04：00

電話：02－2331－6266

備註：需加收10％服務費

繼光香香雞西門店

位於捷運西門站六號出口附近的繼光香香雞西門店，一直都是西門町排隊美食，到了假日都是排隊狀況，香噴噴剛炸好的炸雞是招牌，菜單可以單點也有套餐組合。

地址：台北市萬華區漢中街121之1號

捷運：西門站

電話：02－2388－2622

營業時間：11：30－23：00

元之寶拉麵

西門町的人氣美食，藏在西門巷弄依然有著絡繹不絕的用餐人潮，拉麵是最熱門的餐點，水餃也很多客人喜愛，來到西門町想找平價小吃，元之寶拉麵可以推薦。

地址：台北市萬華區漢口街二段34巷13號

捷運：西門站

電話：02－2375－5862

營業時間：11：30－21：00（周四及周日公休）

楊排骨酥麵

西門町人氣美食少不了這間楊排骨酥麵，用餐時間總是人潮滿滿，在其他地區也有分店。

地址：台北市萬華區漢口街二段17號

捷運：西門站

電話：02－2388－6488

營業時間：11：00－23：00

天天利美食坊

天天利美食坊絕對是西門町美食推薦榜上有名，菜單必點半熟蛋滷肉飯和蚵仔煎，聽說蘿蔔糕也好吃，每次逛西門町想吃都一堆人，生意非常好，真的可以說是西門町小吃扛壩子了！趁著宵夜時間，店家快要打烊前20分鐘來，才有座位呢！

地址：台北市萬華區漢中街32巷1號

電話： 02－2375－6299

營業時間：10：00－22：30 （周一公休）

喜多鍋活體海鮮鍋物

西門町火鍋推薦「喜多鍋活體海鮮鍋物」，菜單提供現撈活體海鮮、30種蔬菜火鍋料、飲料和霜淇淋自助吧吃到飽，開鍋打卡還送肉盤，營業時間到凌晨兩點，搜尋台北火鍋、西門町深夜食堂宵夜或西門町宵夜火鍋推薦！

地址：台北市萬華區武昌街二段124-1號號1樓

營業時間：18：00－02：00（周一休息）

電話： 02－2331－9915

備註：內用聚餐也可預訂帝王蟹、活魚等高檔海鮮

金滿園排骨

在西門町巷弄看到這間金滿園排骨晚餐時間大排隊，正在尋覓西門町美食的我們看了好想吃，是排骨飯耶！菜單照片的炸雞腿看起來也很誘人，於是也加入排隊陣容。

地址：台北市萬華區武昌街二段82巷3弄1號 （誠品武昌對面巷內）

捷運：西門站

電話：02－2331－5194

一級排骨

之前推薦西門町好吃排骨飯金滿園排骨，網友和我推薦他覺得西門町最好吃的排骨飯是「一級排骨」，地點在西門町巷弄間的地下一樓，如果沒特別注意可能會錯過這間美食。

地址：台北市萬華區成都路27巷11號B1

電話：02－2371－9739

營業時間：12：00－21：00

阿財虱目魚肚

台北西門町宵夜（阿財虱目魚肚），這裡的魯肉飯、三杯系列、海鮮粥、魚肚粥還有幾樣熱炒都是人氣餐點，晚上吃宵夜時間，位在萬華區內江街的阿財虱目魚肚總是有排隊人潮等著吃宵夜！

地址：台北市萬華區內江街53號

捷運：西門站

電話：02－2370－3378

營業時間：22：00－05：00（周日休息）

蜂大咖啡

有機會來到西門町，可以找時間來蜂大咖喝杯咖啡，這地點離西門捷運站很近，附近也有許多公車抵達，交通相當便利。

地址：台北市萬華區成都路42號

捷運：西門站一號出口

電話：02－2371－9577

營業時間：周一至周日：08：00－22：00

妳有咖啡

在熱鬧的西門町想尋找一處寧靜，平日或許可以參考這間妳有咖啡，而且這裡是一間寵物友善咖啡廳，可以帶寵物喔！

地址：台北市萬華區武昌街二段83之9號2樓

捷運：西門站6號出口

電話：02－2370－5174

營業時間：12：30 – 21：45

綠蓋茶館西門店

綠蓋茶館西門店是個打發時間好去處，平價消費、不限時間、部分座位有插座是特色，還看到一直很想喝的小澤宅宅鮮檸茶！沒想到綠蓋茶館也能點到小澤宅宅鮮檸茶，一次滿足兩種飲料的慾望。

地址：台北市萬華區峨眉街54號3F

電話：02－2375－1785＃388

營業時間：11：30－22：30

永安棧精品酒店

繁華熱鬧的西門町，有一處可以悠閒享受下午茶的空間，就在熱鬧地段的永安棧精品酒店裡，品嘗鬆餅盛宴，想喝一杯咖啡、吃一份鬆餅或是找一間聊天吃下午茶的地方，可以來永安棧試試喔！

地址：台北市萬華區中華路一段150號

電話：02－2331－3161

A.K.12美式小館

A.K.12美式小館地點在二樓，提供漢堡、牛排、豬排、炸物、木盆沙拉、調酒等多樣美式料理，是一間適合聚餐、同學會、想吃大份量美餐點的推薦餐廳，也是台北有名的美式餐廳，來西門町想找美食、想聚餐都很推薦。

地址：台北市萬華區峨嵋街12號2樓

捷運：捷運西門站

電話：02－2361－0136

營業時間：周一至周五12：00－22：00；周六至周日11：30－23：00

喜多肉和牛燒肉居酒屋

台北西門町燒肉推薦「喜多肉和牛燒肉居酒屋」，菜單提供日本A5和牛、澳洲和牛和美國牛，還有一次滿足多種部位的1kg重磅和牛燒肉拼盤，店家從日本空運來台自己處理，是西門町少見的平價日本A5和牛燒肉，在萬華、西門町想吃好一點、慶生餐廳或者長官升遷請客都推薦。

地址：台北市萬華區武昌街二段124號

營業時間：18：00－02：00（周一休息）

最後收客／加點時間：01：00

電話： 02－2312－3523

施福建好吃雞肉

這間施福建好吃雞肉相當受到司機大哥們的喜愛，很多人都會特地開車過來吃，但這裡不好停車，騎機車比較方便，從捷運西門站走路過來也可以，如果在西門町不知道吃什麼，這間是個好推薦，但得注意營業時間就是了。

地址：台北市萬華區環河南路一段25巷2號

電話：02－2388－3817

營業時間：周一至周六10：00－17：30 （周日公休）

金獅大酒樓

金獅大酒樓的大空間環境、包廂適合作為西門町餐廳推薦，還有免費的KTV設備，非常適合尾牙、家庭聚餐、公司聚餐選擇。食記有金獅大酒樓營業時間、菜單、地址等資訊，實際請依店家為主。

地址：台北市萬華區西寧南路36號10樓（西門商圈、獅子林大樓）

捷運：西門站

電話：02－2312－2675

營業時間：周一至周日10：00－21：30（全年無休）、最晚預約或點餐時間20：00

港九香滿樓

西門町老字號「港九香滿樓餐廳」，地點位在誠品生活西門店，和金獅大酒樓一樣都是現在少有的推車港式飲茶，推薦必點蘿蔔糕、鳳爪、燒臘和腸粉，在西門町找空間大的聚餐餐廳，這間有推薦喔！

地址：台北市萬華區峨眉街52號5樓（誠品西門店）

捷運：西門站

電話：02－2311－4663

營業時間：10：45－20：50

雅香石頭火鍋

雅香石頭火鍋營業到凌晨，在台北想找消夜吃火鍋可以列入推薦，從西門町回三重常常看到萬華成都路轉角有兩間石頭火鍋大排隊，另一間曾徳自助石頭火鍋也是老店。

地址：台北市萬華區成都路159號

捷運：西門站

電話：02－2381－0255

營業時間：11：30－05：00

備註：每桌開一鍋100元，每人收醬料費20元，不限時間消費

牛店

在西門町的昆陽街有間很「牛」的牛店，裡面的工作人員都穿著整齊劃一的制服，店內空間不大，位置不多，不過從小菜區、煮麵吧檯以及自助茶水區的每個環節都乾淨整齊，打造出五星級牛肉麵的環節，曾獲得台北國際牛肉麵節10大好店殊榮。

地址：台北市萬華區昆明街91號

捷運：板南線於西門站一號出口

電話：02－2389－5577 （用餐不限時間，空間有限，無法訂位）

營業時間：11：30－14：00、16：30－20：30（周三休息）

茗時序－茶飲專賣萬華西門店

雖然茗時序－茶飲專賣萬華西門店地點不算太明顯，但也在這競爭的西門町營業五年了！實在的飲料店深得在地人喜愛，還有許多國外觀光客特別來這喝歸粒萊姆愛時光和蔗香黑糖珍珠鮮奶茶。

地址：台北市萬華區昆明街101號

捷運：西門站6號出口

電話：02－2375－1636

營業時間：周一至周日11：30－22：00

富特士多早餐店

萬華區昆明街附近熱鬧鄰近西門町，要找一下停車位。「富特士多」文青的招牌，上頭提著早餐吐司、漢堡、手作奶酥和咖啡，原本以奶酥團購起家，現在也有店面可以吃早餐囉！

地址：台北市萬華區昆明街274號1樓

營業時間：07：30－13：00（周一休息）

電話： 02－2331－3613

周照子台灣鐵板清粥小菜

周照子在台北西門町開了分店，第一間店距離寧夏夜市很近，每次用餐時間經過總有許多人潮，看到西門也開了分店，就直接到西門嘗鮮，點鐵板燒還能享有清粥、白飯吃到飽。

地址：台北市萬華區西寧南路167號1樓（萬年百貨斜對面）

捷運：西門站

電話：02－2381－2580

營業時間：11：00－00：30 （每月最後一週星期二公休）

萬國酸菜麵

萬國酸菜麵在西門町相當有名，地點藏在不起眼的巷弄間，但網路知名度卻沒把萬國酸菜麵隱沒，只要搜尋西門町美食都會出現這間早上就營業的萬國酸菜麵。

地址：台北市萬華區漢口街二段80號

捷運：捷運西門站

電話：02－2370－8643

營業時間：09：30－14：00

旺角石頭火鍋

位於西門捷運6號出口附近的旺角石頭火鍋，空間大又寬敞，加入西門鬧區後，成了當地有名的餐廳。

地址：台北市萬華區中華路一段74號 （中華店）

捷運：搭乘捷運板南線至西門站，6號出口直走武昌街約5分鐘就可抵達

營業時間：周一至周日11：30－00：00

備註：店內用餐需收10％服務費

永富冰淇淋

這間以傳統冰品聞名的永富冰淇淋也有提供冰淇淋蛋糕，很多人生日都會來訂購，而我則是常來吃三色冰，可以選三種口味的冰淇淋，是飯後的美味甜點。

地址：台北市萬華區貴陽街二段68號

電話：02－2314－0306

營業時間：10：00－23：00

Flux咖啡

午後來到台北萬華區的西門町附近，在「Flux」喝一杯咖啡，吃著創意口袋餅三明治，是咖啡館的下午茶時間，有蛋糕甜點，也有提供輕食，沙拉盤或是口袋餅三明治都令人期待。

地址：台北市萬華區貴陽街二段7號

捷運：西門站

電話：02－2311－0008

營業時間：11：00 – 20：00

ACME Breakfast CLUB

西門町新開的早午餐ACME Breakfast CLUB，地點隱藏在三樓，最明顯的地標就是西門町有名的鐵鍋蛋餅Guru House，菜單提供品項不多，但卻很有特色，是西門町少見的早午餐店！

地址：台北市萬華區成都路27巷10號3樓

捷運：西門站

電話：02－6617－0557

營業時間：10：00－17：00

從心茶館

「從心茶館」位在萬華康定路，是一間茶館也是早餐店，菜單提供飯糰、包子、鍋燒意麵、奶茶、豆漿及紅茶，以茶館為店名，想必這裡的茶一定很厲害。

地址：台北市萬華區康定路95號

電話：02－2381－9396

營業時間：07：00－14：00

小王煮瓜（小王清湯瓜仔肉）

提到萬華華西街夜市排隊美食就是「小王清湯瓜仔肉」的黑金魯肉飯和清湯瓜仔肉，曾榮獲米其林指南台北2019必比登推薦美食而爆紅，原本就有不少觀光客來台必吃，被推薦後又是大爆滿！現在已重新裝潢，並改名為「小王煮瓜」。

地址：台北市萬華區華西街17之4號

捷運：龍山寺站

電話：02－2370－7118

營業時間：9：00－20：00（周二公休）

點心攤

上網搜尋台北宵夜，原本想去萬大路推薦的小吃店，但到了萬大路馬上改變心意，改吃這間「點心攤」的小吃店，其實這裡賣的都是一般常見的小吃、小菜，重點是這間營業時間到凌晨、來吃宵夜的人也很多！

電話：02－2307－7170

地址：台北市萬華區萬大路196號1樓

營業時間：18：30－03：30 （周日公休）

玖佰號火鍋／烤豬五花專門店

玖佰號火鍋／烤豬五花專門店是萬華在地朋友跟我分享的平價美食餐廳，看到火鍋就心動了，再看到玖佰號菜單那像八色烤肉的豬五花更讓人流口水。

地址：台北市萬華區寶興街163號

電話：02－2305－2583

營業時間：11：30－21：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►台北必訪三大鹹粥之一！30元大骨湯鹹粥＋馬薺脆雞捲是經典組合

►總舖師開ㄟ！主打無骨雞肉飯 滑嫩蔥油雞＋剝皮辣椒雞湯是王牌

►海陸食材超過70種、千元有找！桃園吃到飽＋99元還有啤酒喝到飽