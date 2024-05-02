訂房率剩3％！403觀光補助有台東「花蓮業者氣炸」　怒要北上抗議

▲花蓮受到地震影響，多棟建築倒塌待拆。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡玟君／台北報導

交通部今（2日）宣布針對403地震，針對花東地區推出觀光振興補助，花東合法旅宿每房平日補助1000元、假日補助500元，卻掀起花蓮業者怒火。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐怒批，花蓮現在到暑假的訂房率僅剩7%，憑什麼把災區的錢拿去補助非災區？這次不只在地旅宿業者，連旅行社都覺得匪夷所思，他要求觀光署長周永暉3天內要有善意回應，不然520前將有破百人會北上抗議。

交通部祭出403震災復原振興觀光補助，針對旅客自由行住宿優惠，周一至周四入住每房補助1000元，周五至周日入住每房補助500元；台東周一至周四入住每房補助1000元。至於團體旅遊補助，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團，每團20人以上，入住花蓮最高補助2萬元、入住台東最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請5團。

▲天王星大樓倒塌，許多住戶大受影響 。（圖／攝影中心攝）

但此政策公布讓花蓮業者炸鍋。陳義豐怒批，行政院公告災區只有花蓮，交通部觀光署憑什麼將災區的救命錢拿去補助非災區，「現在花東補助一樣，以消費者心態，你要去哪裡？」陳義豐說，地震後台東住房率還有3、4成，暑假有熱氣球活動更是一房難求，反觀花蓮，目前訂房率僅剩下3%，7月也只有7%、連一成都不到。

陳義豐怒指，地震至今，觀光署長周永暉一通關心電話都沒有，上周曾北上前去拜會也沒得到接見，甚至還說出「補助比206大地震還好」，但明明206大地震補助為「3355」方案，是每人補助500元、4人補助2000元，對比403補助為平日一房1000元、周末一房500元明顯有落差，「不懂為甚麼他要睜眼說瞎話。」

他指出，民眾到東部玩，不管是北迴或南迴，通常都會在台東或宜蘭至少停留一晚，本來就能為當地帶來觀光，為什麼還要稀釋災區補助機會？他更進一步表示，要求周永暉三天內給出善意回應，不然520之前一定會有至少100人北上到觀光署抗議。