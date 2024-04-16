被譽為「台版雷門」台東全新打卡景點！高聳兩公尺巨型祈福紅燈籠

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▲台東太麻里福興宮，一秒飛日本淺草，被譽為台版雷門的全新打卡景點。

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

每年都會回到台東至少三次，但卻不知道太麻里還有這麼好拍的打卡景點，被稱為台版雷門的太麻里福興宮從去年底在牌樓的入口處打造一座高聳兩公尺的巨型祈福紅燈籠傲然掛起，瞬間將太麻里帶到日本淺草的錯覺，變成了一個全新的台東景點。這座紅燈籠照亮著來往行人的心靈。

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太麻里福興宮｜太麻里景點推薦

在巷子裡面的大燈籠

最新的太麻里打卡景點，看似一分鐘就可以拍完的地方，但因為真的太好拍的，加上這裡沒有太多人知道，所以沒人跟我搶，但原本一直找不到大燈籠在哪裡，開車多繞了幾圈，還問了在地人，才發現大燈籠就在福興宮土地公廟正對面的巷子中而已。

▲大燈籠兩面呈現不一樣的樣貌，分別是泰和與太麻里，太麻里面對太麻里鬧區。

▲這座紅燈籠的雄偉氣勢和獨特設計，使它被譽為「台版雷門」，與日本淺草的著名地標——雷門燈籠相媲美。

台東在地信仰中心

太麻里福興宮是台東擁有百年悠久的歷史的廟宇。為了推廣當地的文化遺產和傳統信仰，與泰和社區發展協會合作舉辦了「2023太麻里泰和祭」。這次合作活動吸引了許多關注，以特製的高達兩米的巨型紅燈籠懸掛在牌樓中央為亮點。

太麻里福興宮

地址：台東縣太麻里鄉南里街32號

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