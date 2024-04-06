就在恆春市中心！包棟泳池villa每人平均800多　烤肉麻將都能滿足

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

每年幾乎都會在聖誕節前後跟家人好友十幾個人一起前往墾丁旅行，於是都會找恆春包棟民宿，但因多人的緣故，所以都會找價格相對來說大家都能接受的，但價格平實，空間內容也相對簡略一些。之前介紹過那麼多恆春墾丁有質感的民宿，這次就來介紹這間CP值超高的恆春包棟民宿「海角42號民宿一館泳池villa」。

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海角42號民宿一館泳池villa｜地理位置

一間包棟民宿，首先要先考量到的就是地方機能性好不好。那這邊就要先跟各位一聲，「海角42號民宿一館泳池villa」位在恆春的市中心，而且步行到恆春市區基本上五分鐘內就可以到達了，真的非常的方便。

庭院空間 戲水池、美式烤肉區

一推開門就是吸引人的戲水池，還有一顆網美玻璃吊椅。光是在這個區域就可以拍出超多的網美照。除此之外，庭外的另外一個空間打造一個舒適的烤肉區，而且這裡的烤肉器具使用的是美式烤爐，既輕鬆又方便。

客廳空間

海角42號民宿一館泳池villa的兩個人即可包棟，最多可以入住12人，而且淡季平日十人住滿的話，一位平均800多有找。過去曾在恆春住過蠻多平價的包棟民宿，價格平均落在一千上下。

但自從遇到了這間海角42號一館，瞬間有一種怎麼沒有讓我早點遇到的感覺。因為幾乎沒有遇到包棟民宿800多，裡頭還有戲水池跟卡拉OK設備的，CP值真的夭壽高，而且設備真的應有盡有。就連廚房的設備也都很齊全，這裡也有提供膠囊咖啡機與各式茶包。

一樓雙人房

這裡總共有兩棟連在一起，而這棟的房型有一樓的雙人房還有二樓的三人房。而一樓的雙人房是唯一有浴缸的房型。走進去是一片馬卡龍的藍色調，而且這裡的各種擺飾與小物都充滿了可愛的公主風氣息。

二樓三人房

拾級而上來到了這棟的三人房，純白的色調融合著明亮的光線，讓這間房型的整體視野感更加的簡約舒適。而且這裡的空間想加床的話，基本上加到五至六人都還不會覺得擠。

背包客房型

而另外一棟就是背包客的房型，因為過去這裡曾是背包客棧，所以老闆還保留了背包客的房型結構。這一棟的客廳如果要用舒適來形容的話，我會選擇用慵懶來形容這裡的氛圍會更貼切一些。

早餐

這裡的早餐是提供早餐卷，有兩間早餐可以選擇，而且離民宿的距離非常的近，走路五到十分鐘就可以到了。

海角42號民宿一館泳池villa

地址：屏東縣恆春鎮西門路42號

電話：0905－338－832

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