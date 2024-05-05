迎立夏！瑞芳「3條觀海路線」療癒身心　收進無敵山海風光

▲最美的海洋調色盤「陰陽海」。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）



記者彭懷玉／台北報導

今（5日）起就是24節氣中的「立夏」，追風看海、大啖海鮮最療癒，瑞芳沿途有靜謐的水湳洞漁港，奇岩怪石林立的南雅奇岩，以及最東側的鼻頭漁港，漁業處整理出以下3條賞玩路線，最後也別忘了品嚐在地海鮮美食，度過初夏的愜意時光。

▲南雅奇岩。（圖／新北市政府漁業處提供）

從水湳洞漁港眺望陰陽海

「陰陽海」特殊景觀享譽盛名，因附近金瓜石山上岩層中含有豐富的黃鐵礦，加上東北角多雨的氣候，經礦物染色的黃褐泉水流入漁港旁海灣，與湛藍海面形成鮮明對比，此外，坐落漁港後方半山腰處的十三層遺址，充滿神秘魅力，而水湳洞漁港便是少數可將兩景一起入鏡的拍攝點。

▲南雅漁港通往南子吝步道的南雅魚道。（圖／新北市政府漁業處提供）



南雅地質步道找奇岩、走步道

喜歡尋覓奇岩怪石的民眾，不能錯過「南雅漁港」，附近佈滿各種海蝕地形，包含霜淇淋岩、竹筍岩、退潮限定的「隱藏版海狗石」，蔚為人氣打卡點，自南雅地質步道走下，沿途瀏覽一座座大自然的鬼斧神工。

▲南子吝步道。（圖／慢慢與Byron的旅行泡泡授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）



或是可以經由漁港旁南雅魚道前往「南子吝步道」，漫步綠意盎然的山林間，走到頂峰，還可以收進無敵山海景觀，眼前是滂薄大海和基隆山，一次滿足親山和近海的雙重心願。

▲▼鼻頭漁港旁餐廳的在地海鮮料理。（圖／新北市政府漁業處提供）



鼻頭漁港大啖海鮮

鼻頭漁港相較罕為人知，這裡是瑞芳區最東側的漁港，與貢寮鮑的故鄉僅有鼻頭隧道之隔，漁港邊有許多特色小吃及海鮮餐廳，像是阿珠海產、海園餐廳、港邊仔現撈海鮮麵等。到此可以享用貢寮鮑、花枝、小卷、海鮮麵、海鮮粥等當季特色料理。吃飽喝足後，還可以前往形似長城的「鼻頭角步道」散步，山海風光浮現眼前，洗去城市的喧囂擾攘。

▲形似長城的鼻頭角步道。（圖／新北市政府漁業處提供）