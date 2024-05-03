海景首排ㄟ藍色城堡！澎湖住宿開箱　隔壁就是湖山水沙灘景色超美

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

每年都要去澎湖玩耍的儀式第二年，有了住在馬公市區的經驗，這次我們果斷選擇了一間位於山水沙灘海邊的「圓頂瓦舍海景民宿」。巨大夢幻城堡直接住海邊！希臘式的建築真的非常吸引人，儼然也成為了山水沙灘這一排住宿的一顆耀眼的星。來為大家開箱這間民宿的房間。

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澎湖 圓頂瓦舍海景民宿

圓頂瓦舍民宿房間介紹

這次我們住的房間在一樓，這樣很方便就不用把行李搬到樓上去。房間空間非常大，設備齊全。整體上乾淨整潔，讓我們這次的渡假體驗有一個非常舒適的休憩之處。

▲浴室的空間也很大，格局採乾濕分離。

▲盥洗用品、備品等等也都準備的很充足，回到住宿的地方都會覺得很累，想要好好洗個澡放鬆一下。

▲這間一樓房間的採光非常良好，如果把所有窗簾都打開的話，陽光灑進來的感覺超棒。

圓頂瓦舍海景民宿臨近澎湖山水沙灘

最吸引我的一點就是這個民宿的地點位在澎湖知名景點－山水沙灘，就在一個海提旁邊。民宿的二樓跟三樓因為比較高，可直接眺望美麗海景。特別喜歡早晨起來的時候，就直接走到海邊散一下步，呼吸這裡的新鮮空氣。

這次特地選在海邊的民宿，是一個很棒的體驗！距離馬公市比較熱鬧的市區也不會很遠，騎車大約十分鐘左右就到。無論是四天三夜，還是五天四夜都給他玩好玩滿。每一天早晨起來都可以看海的感覺真好

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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