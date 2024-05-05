玩新宿燒肉吃這間！台人也大推點餐零障礙　高CP值服務態度超親切

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撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者邵筱鈞

六歌仙燒肉是東京新宿知名燒肉吃到飽餐廳，在新宿共有本店和分店兩間，因為交通方便且預約容易，因此很受日本人和國外遊客喜愛，餐廳用餐時段有午餐和晚餐可選，依照價格不同，有多種吃到飽菜單可選，高級菜單還有神戶牛和松葉蟹吃到飽，店員服務態度超優，覺得CP值很高！

用平板點餐有中文菜單可看

點餐上不會有障礙，出餐速度很快，完全不怕你吃，說六歌仙燒肉是新宿燒肉吃到飽推薦和新宿美食真的很名符其實，推薦給想要吃燒肉的朋友。

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六歌仙燒肉預約

前幾次來東京自由行，朋友就極力向我推薦要吃新宿六歌仙燒肉吃到飽，但因為要預約關係，所以每次都沒吃到，今年來東京賞櫻，就提前一個月到官網預約，還真的預約到可以的日期時段，訂位時會用信用卡先預授權但不會請款，現場用餐完畢才會刷卡付款，所以請大家一定不要遲到或放鳥喔，不然還是會被扣款的。燒肉六歌仙在東京有兩間店，分別是本店1號店和分店2號店，1號店只能從官網預約，2號店可以直接從klook預約。

六歌仙燒肉 交通

今天選的是新宿燒肉六歌仙本館1號店，從地鐵新宿西口站走過來超近，不用1分鐘，如果是從JR新宿站西口走過來的話，大概2分鐘，交通很便利，如果新宿燒肉六歌仙本館1號店客滿的話，也可以選新宿燒肉六歌仙別館2號店，也在1號店附近而已。這棟大樓的電梯只有一個，但幾乎每一層都是餐廳，所以一到用餐的尖峰時間，等電梯就要等很久，如果趕時間的話，可以直接走旁邊的樓梯。

六歌仙燒肉 環境

用餐區有分成位置數比較多的大包廂，大約是8人座，這種就適合團體和家庭，像兩個人用餐，就被安排到小包廂內，這小包廂大概上限就是4人。



▲一走出電梯就會看到店家的店名招牌和櫃檯，跟櫃檯店員告知預約姓名，就會有店員帶位。

▲店門口還有放一個告示牌說明今日整日預約全滿，所以就算想現場候位也是不可能的。

▲六歌仙燒肉是每桌一個烤爐，爐火是吃瓦斯且有強力的抽風機，所以烤肉的時候，不太有油煙出現，這點很加分。

▲每張桌子的旁邊都有插座，如果要給手機充電的話可以自行使用，這點也很加分。

▲有需要店員服務的話，可以按左邊的白色服務鈴，店員就會盡快趕過來服務。除了燒肉醬汁之外，還有胡椒和鹽巴兩種調味料放在桌上可以自行使用。

▲入座選好用餐方案後，店員就會很快地送上燒肉用醬汁，一人一份，分別是檸檬汁和燒肉醬，這個不夠的話，都可以按服務鈴請店員再補上。

隨身攜帶的包包或外套，店員會覆蓋上一層布簾，避免燒肉產生的油漬和油煙噴到，這服務也很加分。

六歌仙燒肉 菜單

六歌仙燒肉菜單依照食材種類等級、用餐方式及用餐時段而有不同的價格，在官網預約的時候就要選先用餐方案，到現場也可以再更改。午餐時段會比晚餐時段便宜不少，依照食材種類等級分成雪之宴、月之宴、松坂之宴（松阪牛）、神戶之宴（神戶牛），另外還有螃蟹可選。

用餐方式最基本的就是燒肉，另外還可加價多涮涮鍋或壽喜鍋，我們因為預算有限，所以決定點最基本的雪之宴套餐，用餐時間在2023年12月後統一都改成120分鐘，店內菜單是多國語言版本，而且使用平板點餐，不用擔心看不懂。雪之宴有牛肉、豬肉、雞肉、扇貝、大蝦等都有，對於想吃燒肉的人來說算很足夠了。

六歌仙燒肉 飲料

之前如果想要飲料喝到飽是要另外付費，不包含在餐費里，但從2023／12起，每一種吃到飽方案價格都有包含飲料喝到飽了，飲料又分成無酒精和有酒精兩大類，不論是有要有酒精或無酒精都可以無限暢飲，如果不想要有飲料喝到飽的話，每人可以折扣1650日圓餐費，但要在用餐前就需要告知店員，這樣結帳時才會扣抵。

▲透過桌上的平板點餐，平板語言也是多國語言，國際化做很好，餐點出餐速度很快。

六歌仙燒肉 推薦菜

每人的用餐時間是120分鐘，所以莫遲疑莫猶豫，打開平板後看到喜歡的，直接就都先來一份吃看看就對了。有些肉片一份是真的蠻大份的，有些肉片則是少少量，所以建議第一次都先都點一份就好，不然點太多吃不完就浪費。

基本盤

雖然說是燒肉吃到飽，但六歌仙還是有基本盤的，如果沒告訴店員不吃牛的話，店員就會先送上一盤有三種牛肉的基本盤，分別有西冷牛排、牛小排、牛舌三種，除了牛排份量大一點，另外兩種其實都是一口一片就沒了，很好解決的，吃的時候就可以在繼續加點下一輪。

西冷牛排

一大塊有厚度有雪白油花的牛排，誰看了都會流口水，直接一整份送上桌，真的有夠豪邁的，這個牛排後來還有加點幾次，因為真的很好吃，建議直接整塊下爐烤，牛肉通常都吃5分熟，所以當正反兩面都烤到變色就差不多可以吃了，第一口先吃原味，體驗牛排肉質軟嫩與甜美肉汁，第2口撒上些許鹽吧，那味道也超讚，最後再沾燒肉醬汁吃，三種不同風味，就看你喜歡哪種。

牛小排、牛舌

因為基本盤有牛舌和牛小排，兩種吃完後都覺得好吃，所以就有再單點。

牛大腸

本來想說內藏類應該份量少較少，但一份其實也蠻多的，大腸烤的時間需要比較久，可以放在火爐邊慢慢烤，口感上比較有嚼勁，很適合當成下酒菜。

豬頰肉

看到菜單上寫豬頰肉的時候就在想是不是松阪豬肉，當肉片送上桌確認是松阪豬後真的是超開心的，這在日本燒肉店算是比較少見的食材，能在這吃到真的讓人太開心了，松阪豬肉要烤到全熟且表面呈現金黃焦色，這時候吃才會最好吃，有些許脆度但又有嚼勁，推薦必點。

伊比利豬

這是豬肉界中的名牌，來自歐洲的伊比利豬沒想到這邊有供應，不用說直接點幾份就對了，相較於松阪豬肉，伊比利豬吃起來是更脆且有股特殊的油脂香氣，會讓人一片片停不下來的美味，推薦必點。

魷魚

菜單上的海鮮只有三種，所以當然就是三種全點，雖然海鮮選擇少，但我們吃下來覺得都還蠻不錯的，魷魚有先幫客人切開並淋上烤肉醬汁，所以烤的時候比較容易熟透，口感很彈牙，是下酒菜的好選擇，推薦必點。

大蝦

蝦子也是一份一隻，如果愛吃蝦的人，建議一次點好幾份，這樣吃起來會比較爽，但不要吃不完浪費喔。蝦子有貼心的幫客人剝殼，所以就不用再自己動手，這很加分，蝦肉肉質彈牙鮮美，推薦必點。

扇貝

一份一個扇貝，會用錫箔紙盤裝著，直接放上烤網烤到變全白色就差不多可以吃了，所以如果要吃多一點，就記得要一次點多一點，這干貝算大顆且吃起來是有甜味的，推薦必點。

鹽味雞腿肉

雞腿肉有鹽味汗味噌味兩種可選，我們兩種都有點，吃完後覺得鹽味比較好吃，如果吃比較重口味，那可能就會比較喜歡味噌味。雞腿肉需要烤比較久，也是放火爐邊慢慢烤就好。

香菇、杏鮑菇

日本蔬菜和菇類都很貴，看到菜單上有，當然是趕緊點來吃，菇類通常烤到有出水就差不多可以吃了，不放心的話也可以烤久一點。

▲如果怕太油膩的話，可以單點生菜來包肉片吃，這樣吃起來會清爽解膩一些。

菲力牛

是牛肉油花較少的部位，口感軟嫩，適合不想吃油花的朋友。

牛肋條

本來沒有想點這個，但朋友說沒吃過，就還是點了一份，牛肋部份會有一些筋，口感會是比較有嚼勁的，肋條很大一塊且有厚度，在烤的時候可以用剪刀剪成多小塊，這樣比較快熟和比較好分食。

韓式拌飯

六歌仙燒肉的飯食和湯品選擇很多，但來這邊主要是吃肉的，飯食吃多很容易飽不划算，所以我們就只有點一份，拌飯配料還蠻豐盛的，有泡菜、豆芽菜、海帶芽等，連牛肉都有，但須要自己動手拌，所以如果愛吃鍋巴的話，可以讓它放久一點再拌。

▲各種飲料、汽水、果汁、啤酒都是喝到飽。

甜點

用餐結束後，店員還會送上甜點，甜點是一人一份，外觀有點討喜可愛，這其實就是麻糬冰淇淋，外層是QQ的麻糬，內餡則是香草冰淇淋，還蠻好吃的，但一人只有一個，吃完就沒了，無法加點。

六歌仙燒肉餐廳



六歌仙燒肉 新宿西口1号店（本店）

電話：050－3187－3860

地址：東京都新宿区西新宿1-3-1 サンフラワービル 6樓7樓

營業時間：11時至23時

價格：午餐¥10450／人起，晚餐¥12100／人起



收費方式：

13歲以上兒童按大人收費。

7歲到12歲的兒童按您所用套餐的半價收費。

4歲到6歳的兒童收費1650日元（含税）。

3歳以下兒童免費。

官網預約：https://rokkasen.co.jp/cn/

客路預約：六歌仙燒肉2號店

PS：預約時間起15分鐘以後未到店，將取消預約，請一定要準時前往。

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