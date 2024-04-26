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埔里肉圓老店免費「茶壺大骨湯」吃法！咬開Q彈外皮是鮮嫩豬頰肉餡

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

搜尋南投埔里美食看到「阿甲肉丸」，在地超過70年的肉圓老店，菜單就賣肉丸、豆腐湯和貢丸湯三種。埔里有名的肉圓還有埔里施家肉圓、阿菊肉圓、卓肉圓、阿開肉圓和美鈴肉丸等，地標超多肉圓推薦。

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埔里美食阿甲肉丸介紹
開車來到「阿甲肉丸」，附近停車不太方便，但我們運氣很不錯，店對面剛好可以臨停，吃完肉丸快閃。從1949年由祖父元甲及阿嬤開始在埔里小鎮賣起肉丸生意，因此取名為「阿甲肉丸」。

目前是由第二、三代接手
口味不變，外皮軟Q，內餡是用筍丁及當天現宰的新鮮胛心豬肉所做成的肉丸，再用自炸豬油以低溫油炸的方式加上醬料提供給大家。我們的堅持是當天做當天賣完，講求新鮮。

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

內用環境
店內不大，幾張簡單桌椅擺設，下午時間避開人潮就不用排隊。牆上貼著埔里肉丸在地吃法：首先將肉丸外層Q皮吃完，留下肉餡及筍丁。再以店內餐桌上準備的茶壺，茶壺內有老闆精心熬煮的大骨湯。將大骨湯倒入碗中，輕輕與內餡攪拌一下即可成肉丸湯，目前是有提供免費的大骨湯，還有豆腐湯及貢丸湯可選擇！

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

阿甲肉丸40元
內餡豐富，豬頰肉塊實在鮮嫩，筍丁鮮脆，份量也不少。搭配的醬料甜口，加一點辣椒平衡層次，肉圓皮整個Q嫩，是好吃的肉丸推薦！只是夏天真的太熱，內用超熱也會影響食慾，不過這肉丸真的好吃！

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

貢丸湯20元＆豆腐湯20元　還有免費大骨茶
貢丸湯比較普通，如果要點一碗就推薦豆腐湯比較特別。一碗湯20元真的便宜，而且我第一次喝到這種豆腐湯，豆腐孔洞吸湯，很有層次，軟嫩好吃，大骨湯也很不錯，後來發現其他肉圓店也有賣豆腐湯呢！

免費的茶壺大骨湯就放在桌上自己來
真的不錯喝呢！別有一番風味，除了大骨湯本身甜味還多了醬汁和肉餡的鹹甜加持，冬天來這吃肉丸一定可以喝個兩三碗。

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
菜單就賣肉丸、豆腐湯和貢丸湯三種，直接來一套只要80元，算是埔里銅板美食小吃推薦。

▲▼「阿甲肉丸」是在地超過70年的肉圓老店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

阿甲肉丸

地址：南投縣埔里鎮西安路一段149號
電話：04－9298－5022
營業時間：14：00－19：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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