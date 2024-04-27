桃園2024最優親子景點！友善空間＆館內設施詳解　試營運免費參觀

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

桃園最新景點快踩點「桃園市兒童美術館」，建築美輪美奐好有特色，如同座落在城市裡的小山丘，唯美靜謐又療癒。2024「桃園市兒童美術館」以探索未來為主題開幕，提供友善的親子空間，可以欣賞兒童策展，挑戰互動遊戲，還有兒童書籍文庫能閱讀，同時規劃趣味展覽，以及兒童遊戲放電區域，不定期會舉辦活動，還有熱鬧市集可以採購尋寶！

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交通方式＆停車資訊

桃園市兒童美術館位在中壢高鐵南路，青塘園的旁邊，開車導航地標即達。旁邊有付費停車場，僅限悠遊卡支付請注意，也可搭桃園市公車L605、L207至青塘園再步行，搭乘桃園捷運A19桃園體育園區站，出站步行6分鐘。

建築之美

美術館的建築相當有特色，像是座落在城市裡的一坐小山丘，療癒的山丘建築，結合大片的綠地草坪，讓旅人免跑郊區，在市區也有舒適的綠意廣場，喜歡拍照的朋友，站在建築側邊取景也很好看。這邊有規劃無障礙步道，無論是推推車，還是輪椅都很方便唷！

門票資訊

桃園市兒童美術館目前為試營運期間，試營運期間2024／4／1－9／1免費參觀，桃園市兒童美術館的門票為100元，未滿18歲及65歲以上都是免費參觀唷。

桃園市兒童美術館提供完善的親子空間

有置物櫃、洗手間、無障礙洗手間，還有育嬰室、尿布台。假期人潮多，採抽號碼台入場，朋友們可先在入口旁領取號碼牌，再依可入園時間進入，基本上不會等太久，號碼牌上也有QR CODE，能知道等候時間。旁邊的青塘園景色優美，滿分非常推薦大家可以來這裡賞景散步，翠綠的池塘，還有綠油油的草坪和和小山坡，大廈城市中，還有個靜謐的休閒廣場真的好棒。

景觀步道

景觀步道可以步行，也能推推車，沿著步道慢慢往上走，不時迎風很舒服，重點是走得愈高，看到的景色就愈美，還能從不同層的步道拍照取景，都好看。景觀步道走到底後，需原路往返唷，當天沒有開放通往桃園市兒童美術館內，但可以透過玻璃櫥窗，看到兒童遊戲空間唷！

館內設施

一樓大廳主要是服務台、展覽室和藝術街，服務台有園區導覽介紹，還有現在的展覽資訊。探索未來一樓展區人潮超級踴躍，以CITY MAP和泡泡好厝邊為主題，展區內有許多互動的遊戲可以體驗，大小朋友都能一起同樂探索，就是人潮比較多，需要排隊入場。

二樓展區以地圖城市為主題，打造一座白色的城市軌跡，一顆小白球，讓小朋友一起推動探索。二樓還有兒童策展，能帶著小孩欣賞作品，以兒童的視角來認識我們居住的城市，多樣且繽紛的色彩，更能吸引小孩眼球。園區裡也有一些互動挑戰的活動，就是假期人潮多，稍微比較擁擠一點。

兒童遊戲區＆圖書室

三樓的種子城市是適合6歲以下的兒童，有體驗時段，每場30分鐘，可預約或是現場排隊，由於當天人潮真的太多，我們就沒有排啦，主要是親子友善的互動空間，感覺也不錯，還有牆面作圖，可以讓小朋友嘗試體驗。

喜歡閱讀的朋友，三樓是兒童書籍，以我們的房子為主題，多樣化書籍免費借閱，旁邊也有桌椅，可以讓大小朋友一起看書。兒童圖書室外還有一區小小閱讀空間，這邊圖可以讓小小孩翻閱書籍，爸媽們也能在這裡念故事給小孩聽。

兒童特展

四樓是兒童藝術特展，感覺也很有趣耶，今年特展的主題是長出一扇門的石頭，這個特展也是需要預約才能體驗參觀的，但來訪旅人，可以在周圍欣賞觀看，感覺很奇特，會想知道石頭在說什麼。

更棒的是，特展這區有規畫坐椅廣場

大小朋友可以坐在這裡悠閒看風景，重點是，旁邊就是捷運軌道，不時可以看到捷運列車通行唷！

戶外市集

假日的桃園市兒童美術館人潮真的超級多，想要好好體驗遊園，老實說有點困難，但當天戶外的市集超級好逛的啦！有美食小吃、兒童服飾、包包配件，也有飲料、手作藝術品等等能尋寶，感覺玩桃園市兒童美術館，吃喝玩樂一次滿足。

參觀完桃園市兒童美術館，別急著離開，推薦大家可以走走青塘園的青塘橋，湖景療癒，站在橋上觀景超級放鬆，重點是，還能與桃園市兒童美術館建築合影唷！

旅遊心得

桃園市兒童美術館是適合帶小朋友放電的好地方，建築優美有特色，還擁有唯美的觀景視野，館內設施規劃完善，有無障礙空間和電梯，展區主題活動豐富有趣，很吸引小孩目光，這次來玩覺得環境很棒，就是人潮過於擁擠，想要玩什麼都得排隊，建議先預約，待熱潮過後再來遊園，想必品質會更好。

桃園市兒童美術館

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號

電話：03－286－8668

營業時間：9：30－17：00（周二公休）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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