基隆限定「牛軋糖雞蛋糕」邊吃邊享受漁港風情！牛奶卡士達最濃郁

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者邵筱鈞

基隆美食魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店，就是正濱漁港彩色屋的其中一間，主要是提供各種口味的雞蛋糕、咖啡及飲品，最佳視野的座位是靠窗區，能夠邊享用點心邊欣賞漁港風光。

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魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店 交通＆停車資訊



大眾交通：

基隆火車站搭公車101、102於「和平橋頭站」下車

或搭乘T99濱海奇基線於「原住民文化會館站」下車。



停車：

一、基隆市原住民文化會館（中正區正濱路116巷75號），步行約6分鐘

二、天顯宮旁的停車場（過海產街的停車場），步行約5分鐘。

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店 外觀介紹

魚刺人雞蛋糕店已經有多間分店，曾經去過魚刺人雞蛋糕台中修車廠店和魚剌人雞蛋糕花蓮七星潭店，此次來逛正濱漁港彩色屋發現這裡也有魚刺人，和定置漁場三代目正濱漁港店剛好相鄰，魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店外觀是鮮黃洋房，門口放置了復古偉士牌、屋眉掛著日式掛旗，帶有文青風格。

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店 用餐環境

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店用餐環境簡約清爽，牆面上掛著魚刺人可愛小插畫，最熱門的座位區當然就是靠窗區，能夠欣賞到正濱漁港景色。

▲運氣真好剛好沒有客人，可以拍到空景還能選個好座位。

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店 商品區

▲魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店也能買到魚刺人的周邊商品，蛋糕粉、杯子、沙其馬等。

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店 菜單

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店主要是販售各種口味雞蛋糕，價格從50至160元都有，內用低消是每人一杯飲料，若只想要買雞蛋糕的話可以選擇外帶。

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店 食記

牛軋糖雞蛋糕 80元、牛奶卡士達 55元

牛軋糖雞蛋糕是基隆正濱店限定口味，使用基隆伴手禮老店「新新牛軋糖」，牛軋糖內餡搭配阿薩姆雞蛋糕，看到基隆正濱店限定口味就覺得應該要點，或許是我本身沒有很愛吃牛軋糖，帶有咀嚼感、也有點甜膩，要看個人嗜甜程度。

100%橙汁 100元、魚池紅茶拿鐵 80元

▲100%橙汁新鮮好喝，清雅的紅茶融合香醇牛奶不錯喝。

魚刺人雞蛋糕咖啡館 用餐心得

最喜歡的還是牛奶卡士達口味雞蛋糕，魚刺人的雞蛋糕一份都是5個，雞蛋糕外皮帶有一點酥脆，內餡是濃郁的卡士達，每次都會點牛奶卡士達，還是傳統正常口味接受度比較高。魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店雞蛋糕口味多樣創新，基隆正濱店地點超讚，可以邊吃點心邊欣賞漁港景色，愜意又舒心，來正濱漁港走逛可以來嚐嚐。

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店



地址：基隆市中正區港濱段中正路543號B1

電話：（02）2462－8832

營業時間：周二至周日10：30－18：00（周一公休）

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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