ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

基隆限定「牛軋糖雞蛋糕」邊吃邊享受漁港風情！牛奶卡士達最濃郁

史努比遊樂園

史努比遊樂園 史努比遊樂園

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者邵筱鈞

基隆美食魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店，就是正濱漁港彩色屋的其中一間，主要是提供各種口味的雞蛋糕、咖啡及飲品，最佳視野的座位是靠窗區，能夠邊享用點心邊欣賞漁港風光。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　交通＆停車資訊

大眾交通
基隆火車站搭公車101、102於「和平橋頭站」下車
或搭乘T99濱海奇基線於「原住民文化會館站」下車。

停車
一、基隆市原住民文化會館（中正區正濱路116巷75號），步行約6分鐘
二、天顯宮旁的停車場（過海產街的停車場），步行約5分鐘。

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　外觀介紹
魚刺人雞蛋糕店已經有多間分店，曾經去過魚刺人雞蛋糕台中修車廠店和魚剌人雞蛋糕花蓮七星潭店，此次來逛正濱漁港彩色屋發現這裡也有魚刺人，和定置漁場三代目正濱漁港店剛好相鄰，魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店外觀是鮮黃洋房，門口放置了復古偉士牌、屋眉掛著日式掛旗，帶有文青風格。

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　用餐環境
魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店用餐環境簡約清爽，牆面上掛著魚刺人可愛小插畫，最熱門的座位區當然就是靠窗區，能夠欣賞到正濱漁港景色。

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲運氣真好剛好沒有客人，可以拍到空景還能選個好座位。

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　商品區

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店也能買到魚刺人的周邊商品，蛋糕粉、杯子、沙其馬等。

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　菜單
魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店主要是販售各種口味雞蛋糕，價格從50至160元都有，內用低消是每人一杯飲料，若只想要買雞蛋糕的話可以選擇外帶。

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　食記

牛軋糖雞蛋糕 80元、牛奶卡士達 55元
牛軋糖雞蛋糕是基隆正濱店限定口味，使用基隆伴手禮老店「新新牛軋糖」，牛軋糖內餡搭配阿薩姆雞蛋糕，看到基隆正濱店限定口味就覺得應該要點，或許是我本身沒有很愛吃牛軋糖，帶有咀嚼感、也有點甜膩，要看個人嗜甜程度。

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

100%橙汁 100元、魚池紅茶拿鐵 80元

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲100%橙汁新鮮好喝，清雅的紅茶融合香醇牛奶不錯喝。

魚刺人雞蛋糕咖啡館　用餐心得
最喜歡的還是牛奶卡士達口味雞蛋糕，魚刺人的雞蛋糕一份都是5個，雞蛋糕外皮帶有一點酥脆，內餡是濃郁的卡士達，每次都會點牛奶卡士達，還是傳統正常口味接受度比較高。魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店雞蛋糕口味多樣創新，基隆正濱店地點超讚，可以邊吃點心邊欣賞漁港景色，愜意又舒心，來正濱漁港走逛可以來嚐嚐。

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

▲▼魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店　邊吃雞蛋糕邊欣賞漁港風情。（圖／部落客史努比提供）

魚刺人雞蛋糕咖啡館基隆正濱店

地址：基隆市中正區港濱段中正路543號B1
電話：（02）2462－8832
營業時間：周二至周日10：30－18：00（周一公休）

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►淡水秘境！遠離擁擠人潮　賞最美夕陽
►市民大道上的懷舊豆花！還可選黑豆花當基底　純樸滋味越晚人越多
►20年溫體牛老店！熬煮數小時牛骨濃湯老饕最愛　招牌牛舌一定要點

關鍵字： 魚刺人雞蛋糕咖啡館 基隆旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 史努比遊樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

推薦閱讀

日本「蒜山高原」一日遊！直擊絕美風之葉、還有複合式遊樂園

日本「蒜山高原」一日遊！直擊絕美風之葉、還有複合式遊樂園

中部人出國更方便！燦星推暑假「台中直飛日韓」　最低1萬4900起

中部人出國更方便！燦星推暑假「台中直飛日韓」　最低1萬4900起

澳門45年老字號甜品店！種類太多根本選擇障礙　每一碗都真材實料

澳門45年老字號甜品店！種類太多根本選擇障礙　每一碗都真材實料

東京必追3處浪漫花海！180萬株粉蝶花盛開超美　還有浪漫紫藤花瀑

東京必追3處浪漫花海！180萬株粉蝶花盛開超美　還有浪漫紫藤花瀑

蕭博仁、李奇嶽看兩岸觀光會分階段鬆綁　還需耐心等待

蕭博仁、李奇嶽看兩岸觀光會分階段鬆綁　還需耐心等待

超消暑！「放大18倍刨冰機」在桃園

超消暑！「放大18倍刨冰機」在桃園

高雄最新飯店「帕鉑候工所」4/30開幕

高雄最新飯店「帕鉑候工所」4/30開幕

7-11獨家開賣「蜷尾家新冰」咬下爆餡

7-11獨家開賣「蜷尾家新冰」咬下爆餡

基隆雨天景點！坐飛艇模擬F16駕駛艙

基隆雨天景點！坐飛艇模擬F16駕駛艙

北港天宮迎媽祖「金色龍鳳閣」壓軸遶境

北港天宮迎媽祖「金色龍鳳閣」壓軸遶境

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新店輕軌市集今開逛「連4周末都有」

超消暑！「放大18倍刨冰機」在桃園

桃園2024最優親子景點開箱！

基隆雨天景點！坐飛艇模擬F16駕駛艙

2024嘉義最完整旅遊指南！

基隆約聊小天地！山坡上的老宅咖啡廳

城市版「花園咖啡館」在花博！

高雄最新飯店「帕鉑候工所」4/30開幕

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

「土城桐花秘境+1」把握最後花期

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

蕭博仁、李奇嶽看兩岸觀光會分階段鬆綁　還需耐心等待

超消暑！「放大18倍刨冰機」在桃園

高雄最新飯店「帕鉑候工所」4/30開幕

7-11獨家開賣「蜷尾家新冰」咬下爆餡

基隆雨天景點！坐飛艇模擬F16駕駛艙

北港天宮迎媽祖「金色龍鳳閣」壓軸遶境

超商獨家4款燉飯、義大利麵開賣了！

桃園2024最優親子景點開箱！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366