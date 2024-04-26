美國隊長廣告拍攝地！基隆絕美造船廠遺址　廢墟風格裡拍歷史風華

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。

撰文攝影／史努比玩樂園、整理／實習記者黃亭詠

基隆景點阿根納造船廠是日治時期運送砂礦的碼頭，運礦產業結束後閒置許久，之後便租給建造遊艇為主的美國公司阿根納造船廠，後來又因經營不善而退出台灣，經過歲月的洗禮形成今日的歷史遺跡。數年前美國隊長「克里斯艾文」曾來此取景拍攝，船廠鄰近正濱漁港彩色屋，可以安排一起順遊。

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基隆阿根納造船廠｜交通＆停車資訊

大眾交通：

基隆火車站搭公車101、102於「和平橋頭站」下車

或搭乘T99濱海奇基線於「原住民文化會館站」下車。



開車：

一、基隆市原住民文化會館（中正區正濱路116巷75號），步行約6分鐘

二、天顯宮旁的停車場（過海產街的停車場），步行約5分鐘。

基隆阿根納造船廠｜景點介紹

阿根納造船廠興建於日治時代，原本是鐵路支線的終點站，日治時代結束後租借給建造遊艇的美國公司「阿根納造船」，荒廢後變成頹廢風格的打卡景點，就連飾演美國隊長的好萊塢明星克里斯·伊凡，都曾來這裡取景拍攝廣告。

阿根納造船廠舊址鋼筋水泥裸露，還設立了禁止入內的警告標示，加上帶著可樂娜讓我不敢進入禁區，雖然是很想大拍這廢墟風格的阿根納造船廠，但還是覺得自身安全比較重要，不進入造船廠還是能夠欣賞這斑駁歲月的獨特美感。

▲當天還是看到有旅人走進去拍照，只能說要小心安全，不要為了拍照讓自身陷入危險。

從不同的角度欣賞

造船廠再往前走就是和平島觀光漁市，這裡販賣了新鮮漁貨，也有幾間海產餐廳，有需要的朋友也可以來此採買或是品嚐海鮮，而我則是想要從不同的角度欣賞阿根納造船廠。

▲正濱漁港彩色屋有多家特色咖啡館，可以來享用下午茶，兩者距離很近，可以安排一起順遊。

阿根納造船廠

地址：臺灣基隆市中正區正濱路116巷75號

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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