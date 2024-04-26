ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

美國隊長廣告拍攝地！基隆絕美造船廠遺址　廢墟風格裡拍歷史風華

史努比遊樂園

史努比遊樂園 史努比遊樂園

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。

撰文攝影／史努比玩樂園、整理／實習記者黃亭詠

基隆景點阿根納造船廠是日治時期運送砂礦的碼頭，運礦產業結束後閒置許久，之後便租給建造遊艇為主的美國公司阿根納造船廠，後來又因經營不善而退出台灣，經過歲月的洗禮形成今日的歷史遺跡。數年前美國隊長「克里斯艾文」曾來此取景拍攝，船廠鄰近正濱漁港彩色屋，可以安排一起順遊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

基隆阿根納造船廠｜交通＆停車資訊

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

大眾交通：
基隆火車站搭公車101、102於「和平橋頭站」下車
或搭乘T99濱海奇基線於「原住民文化會館站」下車。

開車：
一、基隆市原住民文化會館（中正區正濱路116巷75號），步行約6分鐘
二、天顯宮旁的停車場（過海產街的停車場），步行約5分鐘。

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

基隆阿根納造船廠｜景點介紹
阿根納造船廠興建於日治時代，原本是鐵路支線的終點站，日治時代結束後租借給建造遊艇的美國公司「阿根納造船」，荒廢後變成頹廢風格的打卡景點，就連飾演美國隊長的好萊塢明星克里斯·伊凡，都曾來這裡取景拍攝廣告。

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

阿根納造船廠舊址鋼筋水泥裸露，還設立了禁止入內的警告標示，加上帶著可樂娜讓我不敢進入禁區，雖然是很想大拍這廢墟風格的阿根納造船廠，但還是覺得自身安全比較重要，不進入造船廠還是能夠欣賞這斑駁歲月的獨特美感。

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲當天還是看到有旅人走進去拍照，只能說要小心安全，不要為了拍照讓自身陷入危險。

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

從不同的角度欣賞
造船廠再往前走就是和平島觀光漁市，這裡販賣了新鮮漁貨，也有幾間海產餐廳，有需要的朋友也可以來此採買或是品嚐海鮮，而我則是想要從不同的角度欣賞阿根納造船廠。

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼基隆景點阿根納造船廠，廢墟風格IG打卡景點。（圖／史努比遊樂園提供）

▲正濱漁港彩色屋有多家特色咖啡館，可以來享用下午茶，兩者距離很近，可以安排一起順遊。

阿根納造船廠

地址：臺灣基隆市中正區正濱路116巷75號

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►桃園汙水廠藏唯美玻璃咖啡廳！平日低消60元　不限時還有電源插座
►漫步S型水中廊道看夕陽！高雄親子景點推薦　海岸光廊佔地1.5公頃
►都市裡的小綠洲！參觀台北免門票溫室森林　台灣生態縮影一次看

關鍵字： 阿根納造船廠 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 基隆旅遊 廢墟 台灣特色系列 阿捷的打飯班

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

推薦閱讀

全台最強雞屁股在深坑！焦糖色完全無腥味　肥美多汁烤得金黃酥脆

全台最強雞屁股在深坑！焦糖色完全無腥味　肥美多汁烤得金黃酥脆

台北免門票室內景點＋1！免費體驗「VR六軸機器人」小朋友超愛

台北免門票室內景點＋1！免費體驗「VR六軸機器人」小朋友超愛

全台最萌溜滑梯在屏東！2層樓高恐龍、巨型柴犬　隔壁是勝利星村

全台最萌溜滑梯在屏東！2層樓高恐龍、巨型柴犬　隔壁是勝利星村

宜蘭最新動物王國試營運！泰迪熊羊回眸讓人融化、和水豚一起泡腳

宜蘭最新動物王國試營運！泰迪熊羊回眸讓人融化、和水豚一起泡腳

潮州百年老街大變身！聽障藝術家：語言非重點

潮州百年老街大變身！聽障藝術家：語言非重點

荷蘭皇家航空推「更好的旅行」品牌主張　打造「有意義旅行」

荷蘭皇家航空推「更好的旅行」品牌主張　打造「有意義旅行」

新店輕軌市集今開逛「連4周末都有」

新店輕軌市集今開逛「連4周末都有」

媽媽吃鍋「幾歲送幾顆蛤蜊」

媽媽吃鍋「幾歲送幾顆蛤蜊」

未滿12歲玩樂園390元送爆米花

未滿12歲玩樂園390元送爆米花

揭秘《從拉斐爾到梵谷》來台花絮

揭秘《從拉斐爾到梵谷》來台花絮

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新店輕軌市集今開逛「連4周末都有」

「土城桐花秘境+1」把握最後花期

2024嘉義最完整旅遊指南！

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

新化老街CP值牛排館！雞腿排飯也好吃

住礁溪捷絲旅每人1125元起

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

COLD STONE冰淇淋買1送1爽吃5天

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

潮州百年老街大變身！聽障藝術家：語言非重點

荷蘭皇家航空推「更好的旅行」品牌主張　打造「有意義旅行」

新店輕軌市集今開逛「連4周末都有」

媽媽吃鍋「幾歲送幾顆蛤蜊」

未滿12歲玩樂園390元送爆米花

揭秘《從拉斐爾到梵谷》來台花絮

竹北人氣義式餐廳插旗台北

2024嘉義最完整旅遊指南！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366