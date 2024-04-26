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揭秘《從拉斐爾到梵谷》來台花絮！奇美曝背後挑戰　台灣成亞巡終站

▲▼台南奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南奇美博物館今年引進《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》超級大展。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台南奇美博物館年度超級大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》將從5月2日登場，該展是200年來英國國家藝廊首次來台展出52幅珍貴畫作，未開展就在全台掀起轟動。《東森新媒體ETtoday》專訪此次策展代表蔡海廣，揭秘此次來台展出契機、策展挑戰。

▲▼ 英國國家藝廊是世界最偉大美術館之一。（圖／英國國家藝廊-c）

▲英國國家藝廊是世界最偉大美術館之一。（圖／英國國家藝廊-c）

英國國家藝廊開啟亞洲巡迴　台灣成為亞洲最終站

蔡海廣表示，奇美博物館團隊在2023年初即看到英國國家藝廊特展在上海展出，因此也希望能引進國內，遂主動聯繫英國國家藝廊，「從對方得知該特展是亞洲巡迴，會前往上海、首爾和香港3站，奇美博物館則提出希望能讓台灣成為第4站。」

想成為展出場館也並非易事，由於英國國家藝廊過去幾乎沒有到亞洲巡迴的前例，因此對展出場館環境有諸多要求，包括館舍要有現代建築空間環境、館藏有西洋繪畫，奇美博物館恰巧都符合標準，後經過長時間溝通協調，終於取得英國國家藝廊同意，讓奇美博物館成為亞洲巡迴最終站。

▲▼文森．梵谷（1853–1890）作品〈長草地與蝴蝶〉，1890年創作。（圖／英國國家藝廊c）

▲此次展出作品之一：文森．梵谷（1853–1890）作品《長草地與蝴蝶》，1890年創作。（圖／英國國家藝廊c）

展覽分4大單元　呈現微型英國國家藝廊架構

蔡海廣透露，此次來台52幅真跡畫作選件由英國國家藝廊內部經過不同部門管員多此審視、討論後擇定，作品橫跨文藝復興時期至20世紀初，以「呈現微型英國國家藝廊」為架構、並分為8大單元，同時開放各展館規劃，如上海、首爾展均以藝術史發展規劃，香港則以主題區分。

奇美博物館此次策展雖同樣按照藝術史發展，但與其他3城市做出區隔，以年代發展呈現，將原本8大單元濃縮為「文藝復興」、「巴洛克藝術」、「18-19世紀壯遊風潮」和「印象派繪畫」4大區域，讓旅客走完一趟，就是走過400多年藝術史軌跡。

▲奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／奇美博物館提供）

▲民眾從5月起有幸在奇美博物館看到52幅珍貴真跡畫作。（圖／英國國家藝廊c）

英國國家藝廊來台展出條件「史上最嚴」

蔡海廣也透露，此次策展有許多挑戰，由於52幅畫作每件都是國寶級別，英國國家藝廊提出許多嚴格展覽硬體條件，即使奇美博物館之前曾有英國國家肖像藝廊的肖像大展、英國「V&A」維多利亞與亞伯特博物館大展，大部分硬體都符合需求，但仍有許多條件需一一克服，如展場溫濕度、燈光亮度維持避免對畫作造成傷害，還有安全與材質等，讓他直言「是目前遇過最嚴格的。」但也藉此學到許多經驗。

其中安全部分，奇美博物館也嚴陣以待，包括所有畫作都有隱形玻璃保護，並加高畫作前面台座、讓民眾與畫作間有距離，並增加圍欄，每個展覽間也有志工巡視，確保展出時間畫作安全無虞。

關鍵字： 台南旅遊 奇美博物館 從拉斐爾到梵谷 台灣特色系列 英國國家藝廊

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