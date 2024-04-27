延吉街爽嗑道地南部味！台北隱藏版炒鱔魚意麵　炒功一流加辣更升級

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

自從愛上炒鱔魚意麵這美食後，幾乎每次去台南都會選一家人氣老店試試口味，後來網友推薦，台北東區延吉街巷弄內這家阿明炒鱔魚，有著不輸台南鱔魚意麵的美味。原來阿明炒鱔魚老闆就是台南人，口味當然夠道地，完全有資格名列捷運國父紀念館站美食小吃推薦。

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阿明炒鱔魚 位置

從捷運國父紀念館站1號出口出來，約步行300公尺、4分鐘左右即可抵達，要從忠孝敦化站那頭走過來也不遠，常在台北東區、延吉街一帶走跳的人，應該都對這家阿明炒鱔魚不陌生。只是當時還不懂的品嚐鱔魚意麵的美好，所以一直沒有把他收在台北東區美食清單中，直到後來愛上台南炒鱔魚意麵後，才有網友跟我推薦，直呼在台北也能吃到媲美台南的好味道。

阿明炒鱔魚 用餐環境

平日晚上五點多抵達，此時店內已坐了好幾組客人，晚上6點後的晚餐時間一到瞬間客滿，除了滿滿的內用人朝外，外帶、外送訂單也不少，生意可說是非常好。阿明炒鱔魚招牌主打就是炒鱔魚，還有炒麻油腰花、花枝羹、清豬肝湯，老饕可以一次整套吃起來。

▲鱔魚的好處也寫在牆上，中醫認為吃鱔魚可以讓虛弱的身體變得強壯，提供給大家參考。

阿明炒鱔魚 菜單

老實說，價格真的不便宜，但鱔魚意麵本來就不屬於平價小吃，加上南北物價差異，賣這個價錢還是可接受的，餐點分成台南焿麵類、乾炒類、藥膳養生類、麻油類、薑絲類幾大項，可以自由選擇想吃的主菜及主食。

乾炒鱔魚意麵—210元

阿明炒鱔魚一盤份量不少，鱔魚也給了好幾塊，對照台北物價還可以，因為朋友不太吃辣，所以點餐時是請店家炒不辣，但後來覺得好像還是要有點小辣比較好吃，建議大家可以從小辣點起。

▲炒鱔魚脆度極佳，有著大火快炒後最迷人的焦香，這點真的很台南味，大大加分了印象分數。

▲意麵的調味也還不錯，只是整體來說比台南版再清爽一些。

▲鹹度、油度、甜度都沒那麼高，或許這樣比較符合台北人的口味。

花枝意麵焿 150元

雖然阿明炒鱔魚菜單招牌是乾炒鱔魚意麵，但這份花枝意麵焿卻有著毫不遜色的美味，酸酸甜甜的調味呈現非常台南，差別大概在於勾芡沒有勾的那麼重，值得不喜歡勾芡口味的朋友來嘗試。

▲大塊花枝新鮮度極佳，口感彈嫩、滋味鮮甜，想必乾炒花枝也會非常好吃。

▲焿麵有請店家做小辣，果然還是要有點辣才會香，不然自助區也有辣粉可以自己加。

阿明炒鱔魚 用餐心得

在台北東區、捷運國父紀念館站附近，就能吃到如此美味的炒鱔魚意麵，實在必須大推阿明炒鱔魚，嚴格說來，雖然老闆是台南人，但口味和在台南吃到的還是有點差異，可完全不影響美味度。如果想吃鱔魚意麵，又無法馬上去到台南的話，延吉街這家「阿明炒鱔魚」就是你在台北時的好選擇。

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阿明炒鱔魚



地址：台北市大安區延吉街131巷2弄5號

電話：02－8772－7731

營業時間：11：00－14：30、16：30－21：00

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