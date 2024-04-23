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郭董欽點「百年油飯」網稱台北最強！紅蛋超搶手、芋粿也好吃

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦，評價還有人稱這間是台北最好吃油飯！「林合發油飯店」購買處就在霞海城隍廟旁邊的永樂市場入口，營業時間從早賣到中午，睡太晚會買不到喔！要是需要大量油飯或是彌月油飯，一定要提前和林合發訂購。

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只能外帶、現場排隊購買
數量大的可以提前訂購，攤位旁邊看到好幾位工作人員正在製作彌月油飯外帶，也有客人外帶超多盒油飯。要是吃不了這麼多油飯，也可以自己選擇要多少量，30元或50元都可以，裝小盒或袋裝皆可。

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

太晚來可買不到
這麼一大盆油飯，一下子就賣光，不是幾分鐘前才這麼滿嗎？五分鐘前看到一大盆油飯，輪到我就剩下一半，要是超過營業時間12點就不要過來囉！不然可能買不到。旁邊裝好的油飯餐盒是客人提前訂購，數量壯觀，想要大量油飯記得提前和「林合發油飯店」預購。

必點招牌是這道
搜尋台北彌月油飯會看到「林合發油飯店」推薦，彌月油飯含一隻雞腿和兩顆紅蛋，想要紅蛋一定要先預訂了！現場有人要買是沒有的，有聽到老闆跟他說要先訂購，雖然很忙，但老闆很客氣，沒有名店的傲氣，非常棒！油飯與芋粿是林合發的兩大招牌。

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

放冷了還是好吃
我買了一盒油飯、滷鴨蛋和雞腿各一，拿到手還是熱呼呼的，整盒裝的看起來豐富壯觀，油飯裝盒後才鋪上香菇、蝦米和肉絲。雞腿已經先炸好放在攤位旁邊，感覺會冷掉不好吃，沒想到帶回家放到下午還是超好吃的，雞腿不會很油膩，雞腿肉多汁又嫩，還有淡淡的麻油香氣，要是熱的一定更好吃。

實際口感表現
油飯香氣淡雅濕潤，在口中咀嚼感受到麻油拌炒的香味散發，配料加上油蔥提味，熱呼呼的好吃油飯，難怪大排隊啊！這麼一大盒油飯都是糯米，分兩餐吃剛剛好。

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

網友推薦芋粿必買
第一次買了林合發油飯推薦，讀者推薦林合發芋粿也好吃，最近和朋友來排隊買油飯就記得要買芋粿了！林合發芋粿一個25元，我直接買四個。中午時間大排隊，如果只賣芋粿也是要排隊喔！那就油飯＋芋粿一起買！林合發芋粿超香的，餡料很多，油蔥味濃卻不會膩，口感很棒！買回家用電鍋蒸或油鍋煎都很好吃，下次來買油飯也要記得買芋粿吃吃看。

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
其他還可以預訂雞腿紅蛋和彌月油飯，真的是百年老店超猛的！價格有調漲，生意還是超級好！

▲▼迪化街永樂市場百年油飯老店「林合發油飯店」是郭台銘的彌月油飯推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

林合發油飯店

地址：台北市大同區迪化街一段21號 （永樂市場）
電話： 02－2559－2888
營業時間：07：30－12：00 （周一休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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