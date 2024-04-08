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排隊吃也值得！立法院「三寶」炸雞排、口感厚實酥脆醃料調味適中

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者張宜樺

前次來買立法院生煎包時，隔壁的「一志雞排」排隊隊伍很誇張，3點營業不到4點半就完售，第二次來還是一樣排隊人龍不斷，趕時間所以想說下次再來，這次又到附近辦事，下午五點半心想雞排應該早就賣完，搞不好連攤子都收了，原本不抱希望的走向攤位，沒想到居然還有，買到最後兩片雞排真的非常開心！

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▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

一志雞排品項
有雞排跟雞塊兩種選項，售價都是70元，快賣完時老闆會算雞排數量跟人數，請後面的人不要再排隊了。雞排的口感非常酥脆，調味醃料都不會太重，而且吃起來不會覺得油膩，裹上的麵衣裡面帶點紅色甜甜的味道，應該是加了紅糟調味，看起來小小塊但是咬起來肉真的蠻多的，吃起來非常過癮！

▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
很難得會吃到一家排隊名店會覺得排隊排的很值得，尤其是這次5分鐘就到手雞排，更是覺得吃起來難能可貴更好吃，下次會想來試試雞塊的味道，不想排隊的也能跟老闆先預訂喔！

▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃，只是一志雞排排隊人潮真的蠻驚人的，很難得看到這樣的單獨雞排小攤排隊排成這樣。

▲▼一志雞排跟隔壁的生煎包都是立法院三寶小吃。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

一志雞排

地址：台北市中正區濟南路一段13巷
電話：0918－882－453
營業時間：周一至周五15：00 – 19：00（周末休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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