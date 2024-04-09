挖掘松江南京站地方美食！煎餅老店客人絡繹不絕、厚實濕潤超扎實

撰文攝影／沙拉公主吃喝玩樂看世界、整理／實習記者張宜樺
四平街煎餅「阿源煎餅」是松江南京站美食，下午大概2點多雖然沒有排隊，但絡繹不絕的人走進去買，本來走過頭的我，站在路邊搜尋一下，原來是人氣名店啊！馬上調頭回去買。
主打口味有哪些？
舊舊的帆布上只寫上煎餅兩個字，地上還放了許多削好的蘿蔔，看起來很不起眼。口味有蔥肉、韭菜、高麗菜、蘿蔔絲、紅豆等，還有賣一些簡單的飲料。現場工作人員很多，大家的手都沒停下來，一直在包著煎餅。
▲煎好的餅有先放在旁邊瀝油。
▲現場有提供辣椒、辣醬、醬油。
▲口味都印在袋子上，我買了一個紅豆，一個蘿蔔絲。
▲在路邊就先拿出來咬一口避免回去潮掉，誤會對方不好吃就不好了。
▲剛煎完的煎餅非常的厚實。
▲蘿蔔絲餅裡面的蘿蔔絲包的非常的多，真材實料；咬開裡面很濕潤，真的不錯吃，蘿蔔味很香。
▲紅豆包的就還好，咬了兩口才咬到料；餅的本身非常扎實，帶回家吃雖然有點冷，但口感還是不錯吃，吃起來也不會覺得太過油膩。
阿源煎餅
地址：台北市中山區四平街31號
電話：0911－206－593
營業時間：10：00－19：00 周末公休（完售就會提早打烊，建議出發前可以致電詢問）
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