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挖掘松江南京站地方美食！煎餅老店客人絡繹不絕、厚實濕潤超扎實

沙拉公主吃喝玩樂看世界

沙拉公主吃喝玩樂看世界 沙拉

我是沙拉，熱愛美食、熱愛旅遊、熱愛攝影也熱愛新事物。如果不是在旅遊和吃美食，就是在旅遊和尋找美食的路上。

撰文攝影／沙拉公主吃喝玩樂看世界、整理／實習記者張宜樺

四平街煎餅「阿源煎餅」是松江南京站美食，下午大概2點多雖然沒有排隊，但絡繹不絕的人走進去買，本來走過頭的我，站在路邊搜尋一下，原來是人氣名店啊！馬上調頭回去買。

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

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主打口味有哪些？
舊舊的帆布上只寫上煎餅兩個字，地上還放了許多削好的蘿蔔，看起來很不起眼。口味有蔥肉、韭菜、高麗菜、蘿蔔絲、紅豆等，還有賣一些簡單的飲料。現場工作人員很多，大家的手都沒停下來，一直在包著煎餅。

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲煎好的餅有先放在旁邊瀝油。

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲現場有提供辣椒、辣醬、醬油。

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲口味都印在袋子上，我買了一個紅豆，一個蘿蔔絲。

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲在路邊就先拿出來咬一口避免回去潮掉，誤會對方不好吃就不好了。

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲剛煎完的煎餅非常的厚實。

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲蘿蔔絲餅裡面的蘿蔔絲包的非常的多，真材實料；咬開裡面很濕潤，真的不錯吃，蘿蔔味很香。

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼四平街煎餅『阿源煎餅』是松江南京站美食。（圖／部落客沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲紅豆包的就還好，咬了兩口才咬到料；餅的本身非常扎實，帶回家吃雖然有點冷，但口感還是不錯吃，吃起來也不會覺得太過油膩。

阿源煎餅

地址：台北市中山區四平街31號
電話：0911－206－593
營業時間：10：00－19：00 周末公休（完售就會提早打烊，建議出發前可以致電詢問）

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