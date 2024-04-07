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隱蔽老宅藏了人氣私廚！大推魚翅花膠黃金雞湯　台菜控一試成主顧

算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃 算命的說我很愛吃

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者張宜樺

之前有介紹過春韭基河店，獨特的老宅裝潢跟精緻的美食讓人魂牽夢縈！這次改來春韭晴光店再訪，感受不一樣的氛圍跟美食。不過想來的朋友一樣千萬要記得先訂位，不然可是吃不到的喔！

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▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

春韭晴光店
春韭晴光店鄰近晴光市場，從捷運民權西路站或中山國小站步行約5分鐘就可抵達。晴光店一共有3層樓，以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。不過進到裡面以後就跟基河店一樣有很多古色古香的布置跟古董，雖然沒有基河店那麼富麗堂皇不過也是非常有特色跟質感。

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

無菜單料理
餐點一樣是無菜單。不過有幾道招牌還是必備料理。黃金雞湯升級的「魚翅花膠黃金雞湯」，除了之前介紹過的用5隻雞熬煮15個小時的湯底之外，再加入排翅花膠、蟲草花、山藥北菇等，濃郁口感再升級。用料奢華之外也很適合秋日溫補品嚐。

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲香酥爆漿的和牛銀絲卷酥脆的外皮跟濃郁柔嫩的和牛內餡多層次的口感百吃不膩。

藤椒四季牛舌花
以自製藤椒醬搭配四季豆皮蛋泥，搭配低溫烹調入味的牛舌，讓較西式的高級食材牛舌融入到中式料理之中，入口相當鮮嫩、開胃，肉汁帶著藤椒的香氣及微麻的清香，真是既美觀又好吃。

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲把傳統的菜脯蛋改良，加入切得細碎的香菜、皮蛋還有小塊的豬血糕，口味豐富又創新。

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼春韭晴光店以綠色搭配灰白色系為主色調，簡潔的配色給人很清新的感覺。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

春韭 晴光店

地址：台北市中山區中山北路二段183巷1－5號
電話：02－2593－0155
營業時間：12：00－14：00、18：00－21：00（周一公休）

算命的說我很愛吃
吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。
現有經營：粉絲團部落格Instagram

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