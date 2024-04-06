ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

Google高評分的桃園青埔小吃！只賣4.5小時「香港煎包」料多實在

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

朋友推薦香港人開著小貨車賣的「香港煎包」，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃，地標顯示香港煎包（青埔總店）僅此一家別無分店，一開始還想說不就是水煎包嗎？但真的沒吃過香港的水煎包呢！結果是造型好特別的方形煎包，真的第一次看到。

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

桃園美食香港煎包在哪裡？
香港煎包只有一家，沒有其他分店，小貨車載著食材來定點賣，旁邊空地很好停車，開車或騎車都方便，不想現場等可以打電話先預訂煎包，除了假日固定公休，特別休息也會公告在粉絲團，建議專門去要先看一下喔！

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

餡料真的不少！
雞蛋、高麗菜加上蝦仁、牛肉或豬肉，外層包的是潤餅，有點意外竟然想到用潤餅皮去當煎包外皮呢！油炸鍋的煎包一個個呈現金黃酥脆的模樣，光是長方外型就好吸睛，以紅色記號來標示口味。炸好的香港煎包會先放在旁邊瀝油。

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲旁邊有醬料可自己裝，也有提供分裝小袋，要直接加在煎包還是另外裝都可以。

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲超厚的香港煎包，拿在手上都能感受到重量。

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲比手掌還大的香港煎包，外皮真的超級無敵脆。

香港煎包－牛肉口味、蝦仁口味70元
豪邁的高麗菜，爽脆多汁，甜味還鎖在裡面，最強的就是半熟蛋啦！內餡加上半熟蛋整個滿滿夠多汁，調味鹹香，邊吃邊喊燙卻很滿足，而且他們的肉片還很嫩喔！還有整隻蝦仁包在裡面，感覺有特別挑過，蝦仁大隻又脆，跟著滑嫩的半熟蛋絕配，吃到最後一口都還是滿滿的湯汁，真的很好吃呢！

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
香港煎包是朋友吃過推薦的美食，他說一開始看到網路上有其他人推薦就來買，香港人賣的煎包真的很特別，難怪很多在地人都專門騎車來買，真的是下午不錯的小吃推薦。

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
有三種口味：牛肉、豬肉和蝦仁，現在價格為70元，一開始看到煎包價格會覺得有點貴，但這不是一般的水煎包喔！有點像是包料的大塊蚵嗲，包有肉類和海鮮內餡的港式煎包，上網搜尋發現以前有賣蚵仔口味，但現在沒有囉！

▲▼香港煎包，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

香港煎包（ 青埔總店）僅此一家 別無分店

地址：桃園市中壢區新生路三段828號
電話：0933－964－187
營業時間：14：00－18：30（周六、日休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

台北必訪三大鹹粥之一！30元大骨湯鹹粥＋馬薺脆雞捲是經典組合
總舖師開ㄟ！主打無骨雞肉飯　滑嫩蔥油雞＋剝皮辣椒雞湯是王牌
海陸食材超過70種、千元有找！桃園吃到飽＋99元還有啤酒喝到飽

關鍵字： 香港煎包（青埔總店） 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂 香港水煎包 中壢美食推薦

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

推薦閱讀

嗑好料免花大錢！銅板價享美味的桃園人日常讓人太羨慕

嗑好料免花大錢！銅板價享美味的桃園人日常讓人太羨慕

桃園觀光夜市7間必訪老字號！飄香半世紀鼎邊趖、鑊氣滿分花枝羹

桃園觀光夜市7間必訪老字號！飄香半世紀鼎邊趖、鑊氣滿分花枝羹

小貨車起家的實力美食！中壢隱藏版「70元」藥燉排骨湯料多又實在

小貨車起家的實力美食！中壢隱藏版「70元」藥燉排骨湯料多又實在

舊豬舍吃古早味！桃園激推深夜台菜館　香酥龍珠拌豬油飯吃超涮嘴

舊豬舍吃古早味！桃園激推深夜台菜館　香酥龍珠拌豬油飯吃超涮嘴

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366