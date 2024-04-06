Google高評分的桃園青埔小吃！只賣4.5小時「香港煎包」料多實在

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

朋友推薦香港人開著小貨車賣的「香港煎包」，GOOGLE評價高的桃園青埔小吃，地標顯示香港煎包（青埔總店）僅此一家別無分店，一開始還想說不就是水煎包嗎？但真的沒吃過香港的水煎包呢！結果是造型好特別的方形煎包，真的第一次看到。

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桃園美食香港煎包在哪裡？

香港煎包只有一家，沒有其他分店，小貨車載著食材來定點賣，旁邊空地很好停車，開車或騎車都方便，不想現場等可以打電話先預訂煎包，除了假日固定公休，特別休息也會公告在粉絲團，建議專門去要先看一下喔！

餡料真的不少！

雞蛋、高麗菜加上蝦仁、牛肉或豬肉，外層包的是潤餅，有點意外竟然想到用潤餅皮去當煎包外皮呢！油炸鍋的煎包一個個呈現金黃酥脆的模樣，光是長方外型就好吸睛，以紅色記號來標示口味。炸好的香港煎包會先放在旁邊瀝油。

▲旁邊有醬料可自己裝，也有提供分裝小袋，要直接加在煎包還是另外裝都可以。

▲超厚的香港煎包，拿在手上都能感受到重量。

▲比手掌還大的香港煎包，外皮真的超級無敵脆。

香港煎包－牛肉口味、蝦仁口味70元

豪邁的高麗菜，爽脆多汁，甜味還鎖在裡面，最強的就是半熟蛋啦！內餡加上半熟蛋整個滿滿夠多汁，調味鹹香，邊吃邊喊燙卻很滿足，而且他們的肉片還很嫩喔！還有整隻蝦仁包在裡面，感覺有特別挑過，蝦仁大隻又脆，跟著滑嫩的半熟蛋絕配，吃到最後一口都還是滿滿的湯汁，真的很好吃呢！

食用心得

香港煎包是朋友吃過推薦的美食，他說一開始看到網路上有其他人推薦就來買，香港人賣的煎包真的很特別，難怪很多在地人都專門騎車來買，真的是下午不錯的小吃推薦。

菜單價錢

有三種口味：牛肉、豬肉和蝦仁，現在價格為70元，一開始看到煎包價格會覺得有點貴，但這不是一般的水煎包喔！有點像是包料的大塊蚵嗲，包有肉類和海鮮內餡的港式煎包，上網搜尋發現以前有賣蚵仔口味，但現在沒有囉！

香港煎包（ 青埔總店）僅此一家 別無分店

地址：桃園市中壢區新生路三段828號

電話：0933－964－187

營業時間：14：00－18：30（周六、日休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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