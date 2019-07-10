一度消失的「夢谷瀑布」秘境！走五分鐘就可欣賞壯闊美景

點評：這太美了吧！好像假的背景

▲夢谷瀑布。



記者張舒芸／綜合報導 圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供

觀音、彩蝶、夢谷三座瀑布合稱「埔霧三瀑」，大多數人都知道觀音、彩蝶兩座瀑布，但其實夢谷是一條CP值超高的瀑布，停車走過去只要5分鐘路程，就能拍到美美的照片，部落客麻糬公主_荒唐美食之旅就在社團《旅遊超爽的！》分享這幅美如畫作的夢幻景色！

▲前往瀑布的小徑。



▲▼水流湍急一定要小心安全。



埔里通往霧社、清境的台14省道又稱為「埔霧公路」，上源有觀音、彩蝶、夢谷三大瀑布，之前因為經歷九二一大地震後毀掉了後兩座瀑布，直至兩三年前，夢谷瀑布又悄悄的恢復其俊逸的模樣，也成為上清境之前的最佳中繼休憩點。整個瀑布雖然才高約15公尺，但整個南山溪的水流都由夢谷的懸崖傾洩而下，搭配旁邊的高聳峭壁，整個畫面非常壯觀。

▲因為經歷九二一大地震後毀掉的瀑布。



▲直至兩三年前，夢谷瀑布又悄悄的恢復其俊逸的模樣。



▲不管哪個角度都能拍出美照。

想欣賞到壯闊的瀑布只能涉水前進，提醒大家通過時一定要注意安全，溪水湍急加上石頭窄又滑，一不小心就會釀成危險，再往前行，就能看到隱身在夢谷中的瀑布。如果是搭大眾交通工具者，於埔里搭南投客運往霧社的班車，在南豐村站下車步行約15分鐘即可到達夢谷瀑布。

▲▼遠近距離各有千秋。



▲站在湍急的水流中一定要小心自身安全。



▲去清境前，一定要停下來拜訪大自然的鬼斧神工。



這邊也很常吸引攝影高手前來，也有人會來這裡拍攝婚紗。炎炎夏日可以選擇來這清涼消暑一下，欣賞這大自然的鬼斧神工，休息一下，再繼續前往清淨。

夢谷瀑布

地址：南投縣仁愛鄉信義巷30號