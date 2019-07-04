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只賣6個月！中壢鉅大自助冰城　配料上百種、雪花冰口味任你選

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點評：這家冰店夏天吃真的很爽！
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▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

桃園中壢有間傳奇冰店『鉅大自助冰城』，每年只營業六個月，想吃還得挑對時間才吃得到！而且配料多達五十種左右，每到夏天經常是大排長龍才吃得到，生意超級好！不過看到這隨時都補得滿滿的配料，就知道為什麼大家願意排隊就為了這好吃的夏日消暑盛品！

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

選在平日午後前往人潮比較沒這麼驚人，聽說每到假日排隊人潮已經排滿三間店面，真的是超厲害的！交通位於中壢交流道附近，附近有停車格可以碰運氣找一下，大部份還是騎機車前往的居多。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

看看牆上媒體報導的照片就知道「鉅大自助冰城」有多受歡迎了！許多知名美食節目，像是食尚玩家、愛玩咖…等都有採訪介紹，報章雜誌更是報導不斷…

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

三間店面的鉅大自助冰城，最右邊的店面是點餐、選料區，左邊則是內用區，吃完的碗需自助分類。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

有外帶、內用兩款不同的碗，如果想要一次多裝不同的配料，可以直接使用”分享碗”，可以裝比較多料一起吃。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

右邊是配料區／點餐區，左邊是取餐區。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

看看這麼多的冰品配料，是不是覺得想要立刻來碗冰了！我覺得厲害的不僅是配料選擇很多種，而是每一種都放的滿滿滿，讓人不自覺會想多挖一點～

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

每一種配料看起來都好好吃喔～正當我想開始拿碗取料時，有人默默的說，這裡有名的是要吃芒果雪花冰啦，你不要拿自助冰…我腦波很弱的接收了要吃芒果雪花冰，其實我應該要堅持吃自助冰才對的，我愛台式刨冰呀～

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

不管了，我下次要找個時間再來吃一次自助冰，配料看起來好好吃，尤其是我最愛的芋頭，看起來煮的好綿密，還有那小湯圓，紅白相間的色彩，很Q彈的模樣，好想吃呀～

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

喜歡吃粉圓、QQ類的配料也有好多選擇，我怕我會拿一碗滿滿的配料耶…

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

水果類也好多，像是芒果、西瓜、鳳梨、蓮霧、木瓜、哈蜜瓜…通通都有耶，來份水果冰也不賴。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

如果是點自助冰就是稱重後結帳再到左邊的取冰處拿取，其實店內也有販售果汁系列，像我們是點雪花冰則是直接點餐後結帳即可。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

點好冰之後會拿到取餐單，照號碼取餐即可。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

珍珠奶茶雪花冰和芝麻湯圓雪花冰是新推出的口味，看起來也很不錯，配料滿滿的感覺～

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

取冰之後就到隔壁內用座位區用餐，座位都是任意坐，只要有空位就能入座，不時會有服務人員幫忙擦桌子。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

牆上有各美食節目報導圖片，真的是超多節目介紹。身為桃園人好像真的得來吃過一次才算數呀～

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

和友人各選了一款雪花冰，而且雪花冰的口味還可以挑選，可以挑選喜歡的口味調整客製化。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

芒果雪花冰＄85

聽從友人的建議選擇他每回必吃的芒果雪花冰，這價位在桃園來說算是中平價位，但是芒果切的大塊量又多，難怪是店內的熱賣商品。芒果雪花冰本體也是芒果口味，細緻的口感入口即化，上方還淋上煉乳，真的是又香又甜，彷彿在炎炎夏日裡注入一道清流，解救了曬到昏頭的我，不過天氣熱冰也融的快，加快了我吃冰的速度。

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

水果雪花冰＄85

友人就是愛吃芒果雪花冰，所以他點水果雪花冰的冰體也是選擇芒果雪花冰，因為天氣很熱，即使我拍很快冰也融的很快，請大家見諒囉。水果的種類不少耶，有芒果、西瓜、蓮霧、哈蜜瓜、木瓜五種，水果都切得很大塊耶！

▲▼鉅大自助冰城。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

這次來到鉅大自助冰店真的是讓我大開眼界，發現原來配料也可以這麼豐盛，選擇如此之多，可以一次加十種以上的配料，反正都是稱重結帳，只要吃得下都可以選擇的方式很不錯！

鉅大自助冰城

地址：桃園市平鎮區民族路105號
營業時間：11：00～23：00（每年四月～十月營業）
電話： 03－4925907

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