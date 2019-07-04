到台東「打個盹」吃特製早餐！低調質感民宿一次只接四組客人

點評：好美喔～～～想住這邊一輩子

▲打個蛋海旅。



記者張舒芸／綜合報導 圖／Travel with V ＊小V旅行

放假想找個清幽地方度假，遠離塵囂，那可以選擇來台東的「打個蛋海旅」住上一晚，部落客Travel with V ＊小V旅行就在《旅遊超爽的！》社團分享了一間由兩位80後年輕人創業開的民宿，風格簡約舒適，穩重色調具有設計感，早上還可以享用老闆特製早餐！

▲民宿是一層式平房，前面有一片草地。



▲民宿有隻可愛貴婦狗Bibi。



這間由年輕老闆Jimmy和Sam合開的民宿，位在台東太麻里的金崙村，一個屬於排灣族的純樸部落，之所以取名為「打個蛋海旅」，是因為「打個蛋」是排灣族語「打個盹」，即睡覺的意思，讓來這邊的客人都可以當自己家，小歇一會兒再繼續出發。到金崙火車站就可以把車放在停車場，沿著坡往下走，就可以在轉角處看到民宿，再走2到3分鐘路程就可以抵達海岸，放完行李後，可以再去海邊走走。

▲民宿共用空間設計簡潔，和暖的陽光透過一面大玻璃灑進室內。



▲民宿老闆Jimmy（左）和Sam（右）。



▲忙著準備客人的早餐。



首次拜訪民宿老闆都會熱情的介紹屋內環境、民宿周邊美食或是附近必玩行程。這邊一次最多只接四組客人，因為只有四間雙人房，十分重視住客的住宿質素，只接受十八歲以上的朋友入住，目的是希望為每位客人帶來寧靜、放鬆的空間休息。房間沒有過多花色，走簡單沉穩灰、黑色系搭配紅色磚瓦，非常有設計感，柔和燈光營造浪漫氣氛，部落客表示，床的軟硬度適中，躺起來相當舒適！雖然沒有電視機，但是房內擺放許多老闆精挑的書籍，可以暫時遠離科技產品，陶冶一下心靈。

▲房間小巧，但勝在樓底夠高，沒有壓迫感。



▲以紅色磚牆配搭黑色與灰色牆。



▲房內沒有電視機。



▲▼每間房都有民宿老闆精挑的書籍。



▲貼心把馬桶升級為日本流行的免治馬桶。



▲走淺灰色調具設計感的浴室。



▲只有四間雙人房。



除了環境清靜漂亮外，很多人都是衝著老闆Jimmy的自製早餐而來，食材都與台東做連結，份量超豐富，創意又可口，拿手招牌是「奶酥厚片」，新鮮現烤口感酥脆，奶油香味在口中盤旋著，讓人一試難忘。另外，民宿也不定期推出一泊二食（早、晚餐）方案，住客可品嚐地道的排灣族美食，即是Sam的家鄉菜。

▲洛神花蜜餞沙拉採用台東盛產的洛神花，是老闆特製早餐其中之一。



▲很多人都是衝著老闆手做早餐而來。

▲Jimmy拿手的招牌早點 奶酥厚片。



▲▼住客可品嚐Sam的家鄉菜，地道的排灣族美食小米粽。





從西部往台東一定會經過金崙大橋，它2017年剛開通，也是目前全台最美高架橋，一邊是太武山、一邊是太平洋東岸，可是也因為它的關係，大家逐漸遺忘金崙部落，下次要去台東玩，不妨選擇來部落這邊休息一晚再出發。

打個蛋海旅

地址：台東縣太麻里鄉金崙村4鄰金崙128號

電話：089-771551

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