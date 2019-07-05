超過二十種小菜任你吃！首爾家常韓式定食　二十四小時營業

點評：這樣吃超划算！！！

▲鄉村飯桌 시골밥상。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

韓國飲食文化最傳統也最基本的配備絕對少不了「小菜」，無論是吃韓式烤肉、吃豆腐鍋的時候，店員在你點完餐後除了將餐具、水送至桌上之外，一定會附上各式各樣的小菜，雖然沒有主餐那樣顯眼卻為享用韓式料理的時刻畫龍點睛。

▲超過二十種小菜任你吃，吃完還可以再續加。

位於梨泰院的鄉村飯桌，主打提供豐富小菜，一個人用餐時將有十二種小菜，而人數越多小菜種類也更多，像是兩個人以上則有超過二十種小菜可以吃，而且吃完之後還可以無限續加，小菜種類從最基本的泡菜、魚板、黃豆芽、雜菜冬粉、滷鳥蛋到現煎的蔥餅等等都有，除了選擇種類多，也是搭配白飯的好選擇，店內的餐點主要是提供韓式定食，內容是一鍋大醬湯以及一碗白飯，而除了基本的韓式定食外，也可以追加其他餐點像是蒸雞蛋、辣炒豬肉等附餐。

▲基本韓式定食為大醬湯一份以及白飯一碗，價格是9000韓元相當於台幣240元。

▲蒸雞蛋一份為4000韓元，約莫台幣100元。

店內採二十四小時營業，因此任何時候都可以吃得到這樣有著豐富小菜的韓式定食，此外鄉村飯桌的裝潢採傳統風格，一走進店內空間不大，但一旁擺滿了各式各樣的古時器具，十分充滿韓式農家氣息，如果想要吃到最傳統且又豐富的小菜，不妨可以來鄉村飯桌用餐一次，體驗最道地的韓式風味。

▲菜單很特別為一根飯匙，正面為餐點而背面則是飲料。

▲店內的擺設為傳統風格，可以看到各式各樣的古時器具。



鄉村飯桌 시골밥상

地址：서울특별시 용산구 한남동 738-16

時間：二十四小時營業