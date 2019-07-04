▲全台數量最大的彩虹旃那花海正在中正大學校園中綻放。（圖／國立中正大學提供）

旅遊中心／綜合報導



每到夏季，在嘉義中正大學的校園中，除了有如黃金雨的阿勃勒，還有另一種與阿勃勒相似卻罕見的「彩虹旃那」，正在校園綻放淡黃、粉紅色漸層的花朵。中正大學擁有全台最多的彩虹旃那，數量高達400多棵，是校園的一大特色，今年更是歷年花況最盛大的一次，花期自即日起至7月底，快把握機會跟花海一起拍下網美照！

近來在中正大學校園裡的健康路、創新路和前瞻路等多處路段兩旁，400多棵彩虹旃那開滿了淡黃中透著粉紅的花朵，相當引人注目，遠看有如高掛樹梢上的美麗彩虹。每年6月開始，一路到7月底都是中正大學彩虹旃那的盛開期，這段期間會有不少遊客特地來到中正校園和花海合影。

中正大學早在30年前創校之初，就將彩虹旃那納入植栽重點。該校總務處表示，彩虹旃那只能透過砧木嫁接的方式，無法用種子繁殖，當時學校的彩虹旃那就是嫁接在近親阿勃勒樹上。由於栽種不易，使彩虹旃那在全台相當少見。而中正大學校園種植超過400棵彩虹旃那，數量占全台之最。創校初期的400多棵彩虹旃那，在校方悉心照顧下，大多存活下來，不僅高雄市鳳山區林業實驗所曾前來剪枝培育，連夏威夷民眾也特地遠洋來電詢問希望能取得樹種。

中正大學一共擁有三百多個樹種、超過十萬株植物，每個季節都有值得一看的開花樹種，像是黃花風鈴木、阿勃勒、油桐花、鳳凰木、豔紫荊等。今年彩虹旃那的花況更盛以往，暑假期間快和親朋好友到中正大學欣賞難得一見的校園美景。

國立中正大學

地址：嘉義縣民雄鄉大學路一段168號

