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2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠

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▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色。

記者黃士原／台北報導、攝影

來自日本的Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，登台邁入二週年，餐點再度翻新，推出18道新餐點，甜點、主題餐、主餐、義大利麵和燉飯等，除了走健康路線之外，還把現在最夯的黑糖珍珠融入甜點之中。

新推出的「嚕嚕米黑糖珍珠生乳酪蛋糕」，有嚕嚕米的可愛造型的生乳酪蛋糕，搭配Q軟的黑糖珍珠，濃郁奶香遇上黑糖，吃一口讓人彷彿戀愛了。

▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲嚕嚕米黑糖珍珠生乳酪蛋糕。

今年餐點更加入更多新元素，首度推出的魚排「香煎鱸魚佐法式白酒醬」走健康路線，精選鱸魚，肉質細緻，搭配近日歐美健身圈熱門食材花椰米，以及、極具營養價值的孢子甘藍，佐上獨門配方的法式白酒奶油蘑菇醬富。嚕嚕米紅酒牛肉飯則是使用天然蔬果燉煮，不添加人工調味料。

▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲香煎鱸魚佐法式白酒醬。

▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲溜溜們和風蔬菜沙拉。

喜歡起司和重口味的粉絲，可別錯過Moomin Café的起司新三寶。嚕嚕米雙起司總匯三明治大手筆加入切達起司和帕瑪森起司兩種起司，外酥內軟的厚片吐司夾滿經典的總匯餡料，讓人滿足。起司漢堡排佐法式紅酒多蜜醬將濃郁起司和鮮嫩多汁的漢堡排合二為一，附上多種爽口的蔬菜。番茄起司肉醬炸彈為手作炸物點心，包有起司的炸飯糰，配上波隆納起司肉醬，適合共享分食。牛肝菌雞肉野菇燉飯、凱薩沙拉均有現刨帕瑪森起司的桌邊服務。

▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲嚕嚕米雙起司總匯三明治。

▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲奶油時蔬鮮菇義大利麵。

▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲泰式椒麻雞義大利麵。

Moomin Café二週年新菜單亦廣納粉絲們的建議與回饋，新增多款蛋奶素餐點，包括義大利麵、燉飯、焗烤等都有新選擇。加價套餐也再升級，除了湯、沙拉、飲料之外，新增「含甜點」的方案，三款精緻甜點：奶油紅茶布蕾、巧克力蛋糕佐香草冰淇淋和抹茶紅豆白玉，適中份量，滿足許多人餐後想吃點甜、但又不敢吃太多的心情。

來店必點的北海道霜淇淋佐季節水果醬，因點餐就送日本進口的限量紀念馬克杯而備受喜愛，本次配合週年慶推出新圖案。

▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲牛肝菌雞肉野菇燉飯。

▲2週年了！嚕嚕米主題餐廳推18道新菜色　甜點吃得到黑糖珍珠。（圖／記者黃士原攝）
▲來店必點的北海道霜淇淋佐季節水果醬，因點餐就送日本進口的限量紀念馬克杯而備受喜愛，本次配合週年慶推出新圖案。

台日同步的明星餐點Moomin House鬆餅，豪華的七層鬆餅，佐上隱藏在Moomin House中的三種驚喜點心後，還可以自選一個可愛的嚕嚕米家族陶瓷公仔帶回家，而點餐所贈送的陶瓷公仔在歷經日本缺貨後，8款全員到齊、重新上架。

地址：台北市大安區大安路一段81號
電話：02 8772 8771

關鍵字： 美食情報 嚕嚕米主題餐廳 台北市美食

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