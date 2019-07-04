點評：最想吃特製肉醬起司瀑布堡！

文、圖／虎麗笑嗨嗨

WEEE哈迪是高雄美術館附近的美式餐點專賣，滿足愛吃肉肉的漢堡控、想來點低負擔烤牛沙拉的吃貨們，選擇品項多樣很適合聚餐約會！最近WEEE哈迪更換新菜單，將單點價位調低，讓大家能依照喜好搭配想吃的套餐，大胃王也可以加點手工漢堡排，挑戰雙層、三層、多層的超狂漢堡，輕鬆滿足肉食味蕾。

愛起司和浮誇感的推薦「特製肉醬起司瀑布堡」，起司包覆厚厚的手工自製純牛肉漢堡排，每一口都能品嚐到juicy感和濃醇奶香～如果偏愛酥炸的口感，可以選擇現炸雞腿排搭配特製莎莎醬，酸酸甜甜的滋味讓人一吃就愛上，再配一杯漂浮冰咖啡解膩超爽快！

★優惠活動：即日起至108年7月31日加購套餐送冰淇淋一份

浮誇系手工厚漢堡

▲特製肉醬起司瀑布堡242元＋手工自製純牛肉漢堡排92元＋大武山太陽蛋22元＋ D套餐132元

喜歡浮誇又澎湃的漢堡，推薦必點特製肉醬起司瀑布堡，有生菜、起司片、自製墨西哥肉醬、特製墨西哥香料粉、特製起司醬，再加一份手工自製純牛肉漢堡排，雙層超厚肉肉吃起來更滿足！虎麗還有加點大武山太陽蛋和D套餐（含小炸物拼盤起司條、洋蔥圈、薯條、汽水，套餐汽水更換其他飲品可折42元），可以盡情吃飽飽～

▲漢堡加了自製墨西哥肉醬、墨西哥香料粉，有獨特的清香滋味，敢吃辣建議選擇辣口味，搭配墨西哥辣椒清爽香辣又涮嘴。（辣度可以調整，敢吃辣可直接挑戰大辣）

▲手工製作的牛肉漢堡排非常有厚度，口感紮實香醇不乾柴，吃起來還帶點肉汁很順口，包覆特製起司醬和大武山雞蛋多了濃郁奶蛋香，口感也比較綿滑。

▲小炸物拼盤一次就能吃到拉絲的起司條、店家自製洋蔥圈、薯條，每一種都炸到金黃香酥不油膩，可以自行搭配蕃茄醬或黃芥末醬享用～









開胃系莎莎醬雞腿堡

▲墨西哥莎莎堡232元＋麵包升級全麥12元

現炸酥脆香醇的雞腿堡搭配莎莎醬，每一口都非常開胃涮嘴，搭配生菜、起司片、自製莎莎醬、自製義式莎莎醬、特製酸奶醬、特製墨西哥香料粉，還有酥脆的玉米脆餅，濃郁香醇的滋味加上酸甜感，讓人一吃就停不下來！這款漢堡有加價升級成全麥麵包，吸附醬汁帶點軟Q嚼感，還有濃郁的發酵香氣很順口。

▲WEEE哈迪給的醬料都很有誠意，麵包都抹醬，配著炸雞腿肉品嚐很滿足。

▲剛炸好的雞腿排酥香有咬勁，肉質鮮嫩飽滿，入口能嚐到些許juicy感，自製莎莎醬酸酸甜甜的，吃起來比較不膩口～

清爽系烤牛沙拉





▲慢火烤牛切片沙拉192元

想吃清爽一點可以選擇慢火烤牛切片沙拉，厚實鮮嫩的牛肉片很多汁，搭配些許特調醬料頗清香，肚子不太餓來一份剛剛好，吃起來也比較低負擔。

▲新鮮生菜和水煮蛋，蘸點自製凱撒醬品嚐酸甜開胃。

清涼飲品





▲有機美式冰咖啡142元＋升級漂浮22元

無糖的冰美式咖啡清爽溫潤，加一球漂浮冰淇淋多了甜甜風味，配著漢堡或沙拉享用都不錯！

▲特調檸檬泡泡182元

這杯冰量及甜度固定，粉嫩黃色漸層的特調檸檬泡泡清爽酸甜，入口有微氣泡感很解膩～

菜單 MENU





用餐空間







▲WEEE哈迪餐廳外觀。

WEEE哈迪 高雄美術館店 美式餐點專賣

地址： 高雄市鼓山區美術東四路327號

營業時間：週一～週日11：30～14：00、17：30～21：00

電話： 07－5550955