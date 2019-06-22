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吃了「並蹦叫」的腰子、雞佛涼麵！夏季也能不流汗進補

點評：這會不會太進補!!!
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▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。

記者張舒芸／綜合報導　圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

前陣子台南蟹堡王早餐店的「雞佛漢堡」引爆熱潮，想不到過一陣子台南又推出新奇創意餐點！這神秘菜單就隱藏於小北觀光夜市裡面的《優哆食堂》，近期推出超猛「雞佛涼麵」、「腰子涼麵」，要來夏季大進補啦！

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲隱藏於小北觀光夜市裡面的《優哆食堂》。

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲▼菜單。

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲老闆近期推出的創意菜單。

對於涼麵的既定印象大概就是，有小黃瓜、紅蘿蔔絲最後依個人喜好淋上胡麻醬或是泰式風味醬，萬萬想不到涼麵也能跟腰子、雞佛甚至芒果做結合。部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊近期就分享了這家《優哆食堂》，位於台南的小北觀光夜市，最近推出這些吃了「並蹦叫」的新特色菜單，要來挑戰大家的味蕾，有機會一定要去朝聖！

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲▼腰子涼麵。

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲這碗涼麵使用的是Q彈有嚼勁烏龍麵。

部落客分享，雞佛是店家當天去早市親自購買的，經過巧妙的處理，透過老薑以及麻油讓腥味不那麼明顯，淋上店家自製的麻醬，香氣特別迷人，有別於一般涼麵濕濕的醬料，扎扎實實地包覆在麵條上面，每一口都有清楚的麻醬香氣。腰子也是店家當天在早市親自選購，腰子可能是因為新鮮的關係，水分特別飽滿，再經由麻油的昇華更是迷人，炎炎夏天不用冒著汗喝熱湯就能有進補的感覺。

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲▼雞佛涼麵。

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

芒果是夏天必吃水果，當涼麵與芒果結合到底會是什麼樣的荒唐口感，光看還有點替它擔憂，自製的梅子醬汁搭配著麵條以及芒果，沒想到特別的對味，反而讓芒果的鮮甜大大提升。另外，還有需要先預約的海鮮沙拉，內容有鮑魚、蚵仔、花枝、白蝦，下面還有滿滿的生菜，只能說老闆真的是創意無限，吃完這餐有沒有覺得精神百倍，瞬間能量大大提升，有機會來台南一定要來吃這一頓「並蹦餐」。

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲▼芒果涼麵。

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲▼海鮮沙拉。

▲台南優哆食堂雞佛涼麵。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

關鍵字： 台南美食 涼麵 腰子 雞佛 優哆食堂 台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

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