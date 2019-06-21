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這4款麵包僅花蓮有！東台灣首間「吳寶春麥方店」21日開幕

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▲▼花蓮新天堂樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲吳寶春東台灣首間門市「洄瀾共好店」21日在花蓮新天堂樂園正式開幕。

記者蔡玟君／花蓮報導、攝影

花蓮新天堂樂園從2018年開幕起就不斷創造新話題，意圖將這裡打造成花蓮的國際級地標。世界麵包冠軍吳寶春首度進軍花蓮，於東台灣首間門市「洄瀾共好店」於21日正式開幕，運用花蓮在地食材製成，讓海內外旅客在這裡都能享用到世界級的麵包。

▲▼花蓮新天堂樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲吳寶春東台灣首間門市「洄瀾共好店」外觀。

▲▼花蓮新天堂樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲吳寶春麥方店的洄瀾共好門市就在貨櫃屋星巴克對面。

花蓮縣縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有許多優質的有機農作，希望能從洄瀾共好門市開始，讓花蓮農作成為吳寶春的麵包食材、與美味結合，讓更多人品嘗到花蓮的好味道。花蓮縣政府更邀請吳寶春成為花蓮文化觀光大使，希望藉由吳寶春的麵包魅力，為花蓮增色。

台開集團董事長邱復生也表示，希望透過吳寶春的技術與麵包，讓麵包風味品味提升至國際級，也讓新天堂樂園與世界接軌，成為國際級的地點。

▲▼吳寶春麥方店花蓮首店正式開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲吳寶春麥方店花蓮首店正式開幕，有4款麵包獨賣。左起為台開集團董事長邱復生，世界麵包冠軍吳寶春，花蓮縣縣長徐榛蔚。

此次在新天堂樂園設立的吳寶春麥方店之洄瀾共好店，就位在貨櫃屋星巴克入口處的正前方，由於地瓜是花蓮聞名全台的物產，特別鬆綿可口，因此，吳寶春率領團隊為花蓮獨家開發4款麵包，並於新天堂樂園中的吳寶春麥方店洄瀾共好店獨家販售。

▲▼台開集團與吳寶春攜手進軍花蓮，以花蓮食材開發的新麵包，店內麵包製作。（圖／記者湯興漢攝）

▲此次在洄瀾共好店獨賣的4款麵包。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台開集團與吳寶春攜手進軍花蓮，以花蓮食材開發的新麵包，店內麵包製作。（圖／記者湯興漢攝）

▲新天堂麵包。（圖／記者湯興漢攝）

4款麵包分別為新天堂麵包及3款洄瀾系列小麵包，每一種都擁有獨特口味，例如「新天堂麵包」採用花蓮在地地瓜、洛神花，並加入壽豐57號地瓜烘焙而成；「洄瀾1號」採用花蓮紫心地瓜製成；而用芋頭製成的「洄瀾2號」與洄瀾3號的地瓜餐包，均採用在地食材烘焙而成。

▲▼台開集團與吳寶春攜手進軍花蓮，以花蓮食材開發的新麵包，店內麵包製作。（圖／記者湯興漢攝）

▲洄瀾3號—地瓜餐包。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台開集團與吳寶春攜手進軍花蓮，以花蓮食材開發的新麵包，店內麵包製作。（圖／記者湯興漢攝）

▲洄瀾2號—芋頭餐包。（圖／記者湯興漢攝）

吳寶春麥方店／洄瀾共好店
地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號1樓
電話：(03)842-1155轉3518
營業時間：周一~周五10:00~21:00、周六、日及例假日09:30~21:00
開幕時間：6/21(五)，12:30

關鍵字： 吳寶春麥方店 新天堂樂園 花蓮旅遊 花蓮美食

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