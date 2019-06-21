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半小時完售！台中超夯胖胖包餡甜甜圈　咬下爆出濃郁抹茶醬

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：好想去體驗這半小時就完售的威力喔！！
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▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

陸丘甜室在台中後火車站AIYO cafe騎樓前擺攤，那胖嘟嘟、圓滾滾加上爆漿內餡的甜甜圈，成為台中IG熱門打卡甜甜圈美食，想吃陸丘甜室的人動作要快，半小時內就完售了。

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

台南很夯的胖胖包餡甜甜圈台中也買的到了！就在台中東區後火車站的AIYO café前，想不到陸丘甜室才開賣幾天，就算下著大雨，還是吸引大批的甜點控來嚐鮮購買。

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

一顆顆圓滾滾胖嘟嘟的甜甜圈已經在盒中待命，整盒擺滿的畫面很療癒。

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

陸丘甜室 菜單 價目表

甜甜圈有五種口味:巧克力、濃抹茶、莓果醬、卡士達和鹹乳酪

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

陸丘甜室的紙盒設計有質感，一盒可放入三個甜甜圈。可能店員還不太熟練紙盒的摺法，花費較多時間在摺紙盒上，也只能耐心等候了！

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

每個donut還會使用紙袋裝盛，吃的時候不用擔心會沾滿手掌。

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

這次一口氣買了濃抹茶、莓果醬、卡士達

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

甜甜圈拿在手上可以感受到他那軟Q的外皮，輕輕擠壓會慢慢回彈

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

一口咬下就能感受到那爆漿的快感

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

陸丘甜室的抹茶帶有抹茶特有的苦韻味，對於不想吃太甜的人而言，可以試試看抹茶甜甜圈

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

莓果甜甜圈的果醬能吃的到果肉和果酸味，吃的當下感覺果醬和甜甜圈有點格格不入，有點可惜

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

卡士達甜甜圈則受到我們喜歡，內餡會慢慢流溢。入口不會太過甜膩，口感滑順不厚重

▲▼台中東區陸丘甜室 。（圖／Nini and Blue 玩樂食記 提供）

陸丘甜室的甜甜圈每日數量有限，想吃的人建議開門就抵達，不然半小時內就完售了！！

陸丘甜室

地址：台中市東區大公街2-1號
營業時間：15:00～18:00

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關鍵字： 陸丘甜室 台中美食 台中後火車站美食 達人美食 美食情報 NINI AND BLUE 玩樂食記

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