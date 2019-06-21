台南港點控快看　台南遠東醉月樓港點暑假平日午間全面5折



▲台南遠東醉月樓港點暑假平日午間全面5折。(圖／香格里拉台南遠東飯店提供)



記者黃士原／台北報導



香格里拉台南遠東飯店醉月樓中餐廳搶攻夏日餐飲市場，推出多款經典美味港式或滬式點心，7月1日至8月31日推出「夏季午間港點饗宴」，週一至週五午間時段全面5折優惠，週末假日75折，最低59元就可以吃到美味港點。

夏季午間港點饗宴點心小品有花枝海鮮餅、蠔皇叉燒包、臘味蘿蔔糕、水晶雞冠餃、蘿蔔絲酥餅、淮揚螺絲捲、飛魚卵燒賣、紫米珍珠丸。人氣發燒品則有上海小籠包、蛤蠣鮮燒賣、豉汁蒸鳳爪、葡式咖哩餃、三色海棠果、老薑糯米雞。特製點心的則有黃鮮蝦捲、鳳尾蝦餃皇、上海粢飯條、鮮蝦翡翠餃、鮭魚海鮮捲、培根焗白菜、巧克力柏金包。甜品有蓮蓉芝麻球、枸杞桂花糕、雪花椰子糕、港式香奶塔等。





▲鳳尾蝦餃皇。(圖／記者黃士原攝)



另外，紅寶石巧克力（Ruby巧克力）6月正式被引進台灣，香格里拉台南遠東飯店也以這款巧克力研發出7款紅寶石巧克力甜點外帶單品與平日下午茶套組，6月21日至7月20日，民眾可於酒店一樓大廳茶軒品嘗下午茶套組(每日限量20組)、與品香坊外賣部購買(每款每日限量6個)。





▲天然粉紅的紅寶石巧克力台南也吃得到。