一個只要20元！台中銷魂脆皮甜甜圈　必點巧克力、蜂蜜口味

點評：灑著滿滿糖粉實在過癮

文、圖／橘子狗愛吃糖

我自己算是蠻愛吃甜甜圈的，不管台灣本土或國外的甜甜圈都很喜歡，比如像是Krispy Kreme Doughnuts、Mister Donuts或是台灣的脆皮甜甜圈等等，我記得曾經有一段時期像台北晴光市場的那種脆皮鮮奶甜甜圈大街小巷都有在賣，結果這陣子突然想吃才發現怎麼都找不到了，後來在IG上面看到網友推薦這家，在沙鹿有名的大蛋燒旁邊【盧の堡脆皮甜甜圈】，看起來幾乎跟台北那家一模一樣耶！

最近覺得來沙鹿相當方便，搭上台灣大道的305、306巨業公車就會直接抵達巨業沙鹿站，要走到沙鹿彩繪巷、沙鹿火車站或是沙鹿公有零售市場都非常近，比搭火車更加方便許多，這篇想介紹的【盧の堡脆皮甜甜圈】就離巨業沙鹿站非常近，下車走路只要5分鐘腳程，在這條熱鬧的中山路上，上一次跑來拍「西螺麻糬大王阿心手工麻糬」就也在旁邊不遠處。





每次來都看它生意很不錯，隔壁的盧の堡半月燒前面的脆皮甜甜圈攤是我這趟的目標，既然名字一樣，感覺應該是半月燒自己加賣的品項（想說半月燒在一中街常吃就不特別買了）保溫的玻璃櫥櫃裡有大概近十種口味的甜甜圈，不過脆皮甜甜圈只有三種口味而已。





雖然沒有看到排隊，但假日還是不間斷的都有人上門買，甜甜圈價位算是蠻便宜的，脆皮的都是20元一個，包餡的則是每個20到25元不等，所以就各買一種來試試。

巧克力脆皮甜甜圈、蜂蜜脆皮甜甜圈、鮮奶脆皮甜甜圈：每個20元

甜甜圈本體算是蠻大一個的，外層的酥皮賣相看起來就讓人覺得心情好XD，酥皮麵衣有點厚度，外層再灑上糖霜，這樣一個才20元我是覺得蠻便宜的，咬開後其實各自口味不算是有太強烈感受的區別，但還是吃得出來是什麼口味。





巧克力風味是淡淡可可香，甜甜圈口感外酥內Q軟，斷面看得到孔隙，蜂蜜口味較有甜感，也帶有蜂蜜淡淡香氣，但口味不是重甜到會膩的那種，至於鮮奶的話我覺得沒有什麼辨識度，除了脆皮麵衣跟Q軟的甜甜圈口感外沒什麼感覺，三個都吃完我會比較推薦巧克力跟蜂蜜口味，不過大概一次吃一個是比較剛好的份量啦。

包餡甜甜圈、酸菜口味25元、奶酥口味：25元

這兩個其實我有點忘記不太確定價格是多少，所以只憑印象打個大概的金額，甜甜圈本身的麵包體部份口感並不算特別，裡面包的餡不會太少，酸菜口味還算不錯。

奶酥就是一般般，但吃完沒有太特別的感覺，我個人還是比較推薦脆皮甜甜圈。

整體來說，脆皮甜甜圈的口味表現上不會太甜，但每種口味也沒有太濃郁太重，巧克力沒有苦甜，就是淡淡可可味，蜂蜜稍微多些甜香，不過口感上我倒是蠻喜歡的，不用排隊加上這麼大一個才20元能輕鬆買到是個優點，有來沙鹿可以順便過來試試。

盧の堡脆皮甜甜圈／半月燒



地址：台中市沙鹿區中山路329號

電話：04-26630093

營業時間：10:00Am-07:00Pm

消費提醒：週日店休，離巨業車站沙鹿站5分鐘距離

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