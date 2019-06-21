上海韓國街彷彿置身首爾　超市、汗蒸幕通通有

點評：真的會以為在韓國！韓式料理也都超好吃><

▲上海韓國街。（影／記者謝璩安攝。）

▲上海韓國街。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／上海報導、攝影

韓國對許多年輕人來說是一個旅遊的夢幻國家，除了有很多讓人購物慾爆棚的商品以外，韓國料理和文化體驗活動也超受歡迎！現在在上海也有一條韓國街，是許多韓國人也愛來的地方，能感受到滿滿的首爾風情！

▲寫著韓文的韓國銀行。

韓國街位在上海紫藤路地鐵站附近，從地鐵站出來經過萬象城商場大約十分鐘的路程就會抵達，就算看著地圖還是找不到路也不用擔心，只要抬頭看見馬路對面的建築開始加上韓文的招牌，還有韓劇當中常常見到的韓國銀行，那就是到達韓國街的入口了！

▲販賣韓國食品的韓國超市，還有炒年糕、魚餅關東煮、紫菜包飯等等熟食。

韓國街不只是一條街道，其實周邊的區域也都有非常多韓國的店家，不管是想到這裡吃美食、汗蒸幕還是幫家裡的零食補貨，在這裡都可以滿足願望！首先最多人去到的地方就是這裡的韓國超市，主要以k-mart和w-mart兩家最有名、商品最多。

▲可以看到非常多韓國零食，還有一整櫃超夯的「辛拉麵」。

一進到韓國超市真的會感覺像是走進了韓國當地，幾乎所有的零食都是寫著韓文、從韓國空運來的，除了乾貨和韓國飲料、冰品以外，在冰櫃還可以看到整包的泡菜，以及整排的韓國燒酒，價錢比上海一般超市便宜一些，口味也比較多。最特別的是，這裡的韓國超市是有販賣炒年糕、魚餅關東煮和紫菜包飯這些熟食的，整家店都散發著香氣，口味也相當道地。

▲路邊許多小吃店都有賣基本的韓國點心。

離開超市以後可以沿著街道逛一些韓國商品或廚房用品的小店，韓劇裡常見到用來吃泡麵的銅鍋在這裡也是有賣的。除了逛街以外韓式料理也是韓國街的一大重點，因為吃飯時間人潮很多，可以選擇一間餐廳領取號碼牌，在等待的時間先吃一些小點心，許多小店的炒年糕、紫菜包飯、炸熱狗、炸雞和紅豆冰都很值得一嚐。

▲紫菜包飯是傳統的韓國美食，在韓國街也有很多口味可以品嚐。

在韓國街炸雞、燒烤和炸醬麵都有，到了用餐時間只要依照想吃的主菜選擇餐廳就可以了。青春貝殼這家韓式燒烤餐廳，在用餐時間需要等待一到兩小時，但只要等超過一小時，店家就會免費送一道主食或肉品，如果是三五好友一起用餐，店內也有提供兩種雙人套餐和兩種四人套餐可以選擇。

▲青春貝殼韓式燒烤店尖峰時間要等一小時以上。

▲四人套餐內容超澎湃，年糕、蓋飯、泡菜鍋都吃得到。

四人B套餐包含兩份五花肉、兩份梅花肉、海鮮、金槍魚蓋飯、起司辣炒年糕、泡菜鍋和無限供應的包肉生菜及小菜，點完餐以後只要等待就可以了，因為這裡的烤肉都是店員幫忙烤的，特別的是，這家店的老闆和部分的店員都是韓國人，幸運的話還可以讓老闆親自幫忙烤肉！

▲烤盤上除了烤的肉品和海鮮以外還有一些配料，烤盤邊邊可以瀝油。

▲小菜都是可以無限續加的。

▲金槍魚蓋飯，店員會幫忙攪拌分裝。

按照韓國的吃法把肥瘦相間的豬肉沾上道地的醬料，搭配泡菜一起夾在生菜裡吃，美味讓人忍不住一口接著一口，烤肉的過程韓國老闆會親切的跟客人聊天，肉烤熟的時候老闆還會提醒客人趁熱吃，也會幫忙分裝蓋飯和泡菜湯，氣氛自在又舒服，就好像真的坐在韓國的燒烤店一樣。

▲芝士炒年糕，拉起來有滿滿的牽絲，相當療癒。

起司辣炒年糕在拉起來的時候會有長長的牽絲，超級療癒，這些附餐都沒有因為是套餐而做的馬虎，反而每一口都能感覺到真材實料，吃完也非常有飽足感。如果吃完覺得還是不夠滿足，也可以跟店員說想要加一份「愛心炒飯」，店員就會在烤盤上加進海苔、泡菜等等配菜一起炒飯，做成一個愛心的形狀，最後在上面用噴槍烤一層起司，不只好看也非常好吃。

▲烤完主食以後可以加點愛心炒飯，好看又好吃。

在上海如果想要好好放鬆，吃點韓式料理、買些零食配韓劇，或是想要在夜晚體驗韓國的汗蒸幕文化，消除一天的疲憊，那到韓國街一定是滿足願望的不二選擇！

韓國一條街

地址：中國上海市閔行區虹泉路