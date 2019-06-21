海風與龜山島美景相伴　在海灘上用餐的海派食尚餐桌正式開張



▲海派食尚餐桌是可以在沙灘上的浪漫享用晚餐的主題餐宴。



記者黃士原／台北報導、攝影

全台唯一、常態性海灘美食主題餐宴「海派食尚餐桌」今夏於宜蘭頭城外澳沙灘上正式開張，賓客直接入座擺在沙灘上的浪漫餐桌，在徐徐海風與海浪聲相伴下享用美食，還有機會看到月亮從龜山島慢慢升起。海派食尚餐桌只接受電話預約，餐費每人1500元，即日起接受預訂。

享有「衝浪天堂」美喻、名列全台十大浪點第一名的外澳沙灘，位於烏石港北邊約1公里處，不但沙灘廣袤平坦，也是當地人欣賞龜山島海景與滿月昇起的秘境，而海派食尚餐桌則是座落在這個外澳沙灘，就在外澳觀景點（區）前面的那片沙灘。





▲也有另一種日式餐桌來呈現。

林佳民在家鄉經營民宿及咖啡廳多年，是知名的「宜蘭民宿達人」，但他發現外來旅客通常花最多時間在特色餐廳、觀光工廠、冬山河與夜市小吃，海上活動又多有體力及天候的限制，因此他決定以「私人海灘餐宴」做為旅客與山海的媒介，「真正走進山海之中，才能親身證實宜蘭有多美好。」





▲在海邊沙灘上用餐感覺就是很放鬆。《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

「身為宜蘭人，總想要把最美好的一面與外地朋友分享。」曾任宜蘭縣觀光協會總幹事的海派食尚餐桌主人林佳民表示，台東因為熱氣球、金城武大道吸引國內外的觀光客，而他則是希望美麗的外澳沙灘也能一樣受到觀光客青睞，因此他向東北角暨宜蘭風景區管理處爭取承租，將國外渡假聖地常見的「私人海灘餐宴」概念，引進外澳沙灘，讓國內外旅客也能體驗外澳沙灘不同的美。





▲前菜。宜蘭番茄起司、櫻桃鴨胸、壯圍哈密瓜、上將梨、烏石港烏魚子、三星蔥蒜串牛排等來組成。





▲龍蝦沙拉。





▲主菜是宜蘭黑毛豬的戰斧豬排。





▲墨魚飯。





▲西瓜冰沙石花菜果凍。

為了掌握最佳賞景時分，海派食尚餐桌下午4點半才開放迎賓，會先以雞尾酒派對的氛圍，讓旅客愜意地的踏浪，在沙灘上散步；5點半正式供餐，共有沙拉、湯及麵包、主菜、主食及甜點飲品等菜色；暮色初上，則點上滿滿燭光。

餐點部份，林佳民表示，9成以上都是使用在宜蘭在地食材，像是前菜是宜蘭番茄起司、櫻桃鴨胸、壯圍哈密瓜、上將梨、烏石港烏魚子、三星蔥蒜串牛排等來組成，主食的墨魚飯、湯及沙拉，均大量加入烏石港海鮮，至於主菜則是用宜蘭黑毛豬的戰斧豬排。為了讓戰斧豬排軟嫩多汁，主廚先用150度C烤製2小時，之後再用直火燒炙，增加香氣與口感。甜點是宜蘭孩子最懷念的古早味「石花菜果凍」。





▲天色變暗後，燭光增添浪漫氣氛。

海派食尚餐桌

地點：宜蘭縣頭城鎮外澳沙灘。Google map地標：外澳觀景點

訂位電話：0932-090-817

營業時間：即日起至12月31日，每天下午4點半至7點 （若遇雨天或天候不佳則取消）

注意事項：1、需事先電話報名及匯款完成後才算報名成立。現場恕不接待未預約客人。2、如因天候等非人為不可抗拒因素無法舉辦時，將提供轉場次、轉介或退款，如無法舉辦，將於當天中午前通知。

費用：成人1,500+10%（含踏浪雞尾酒派對、沙灘晚宴、一杯生啤酒及果汁），孩童（7至12歲）1,000元+10%，7歲以下200元（保險費）。

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