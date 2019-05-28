可以邊看動物邊吃吉那圈　Street Churros即將到動物園開分店



▲Street Churros即將到動物園開分店。（圖／Street Churros提供）

記者黃士原／台北報導

網紅網美人手一支的Street Churros吉那圈，繼前進台北市天母地區之後，最新的消息是要到動物園開分店了！官方臉書28日PO出「用湯匙吃的珍珠奶茶」的啵啵啾回歸訊息，在同時貼出的分店資訊中，透露即將開幕的動物園店，以後鐵粉們就可以邊看動物邊吃吉那圈了。



▲Street Churros啵啵啾是濃郁厚奶茶霜淇淋搭配黑糖珍珠與吉那圈。(圖／取自Street Churros Taiwan臉書)

而6月1日重新回歸開賣的「啵啵啾」，是濃郁厚奶茶霜淇淋搭配黑糖珍珠與吉那圈，是台灣美食與韓國阿啾的結合，用湯匙挖起珍珠與冰淇淋一起吃，沒吃過的珍珠控們一定要試看看。

Street Churros吉那圈堅持全手工，以新鮮食材，滿足顧客對美食的要求，堅持現點現做，將西班牙傳統美食吉拿棒改良，並研發出創新的口味，使街頭美食品味層次再提升。而Street Churros吉那圈專賣店登台後不斷推出新商品，曾推出過吉那漢堡、吉那麻吉、聖誕阿啾、極厚拿鐵等新品。

Street Churros直營門市

旗艦店

地址：大安區光復南路260巷24號

天玉店

地址：士林區天玉街38巷18弄6號

秀泰店:

地址：台中市東區南京路76號

動物園

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