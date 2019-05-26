奶控必喝！手炒黑糖＋珍珠超涮嘴　還有「隱藏版彩色漸層」





文、圖／虎麗笑嗨嗨

售票口位於前鎮加工區附近，門市在市立圖書館前鎮分館前，招牌必喝是焦糖珍珠牛奶系列飲品，每一杯都是搭配自家手炒焦糖，滋味清香甘甜，搭配使用焦糖蜜過的軟Q珍珠很涮嘴，非常適合奶控們！虎麗私心偏愛帶有茶香的「很可以濃焦糖珍珠紅茶拿鐵」，以及比較清爽的「好棒棒濃焦糖珍珠綠茶拿鐵」，這兩款喝起來多了點爽口感，加上糖蜜悶透的珍珠剛剛好，感受比半糖甜一點。



如果本身是超級奶控，推薦必喝「真的不一樣濃焦糖珍珠牛奶」，焦糖珍珠牛奶再加一層奶蓋完全濃醇，口感更溫潤滑順～售票口的焦糖牛奶系列甜度固定，只有加手炒焦糖不會太死甜，冰量可調整，建議最好選擇少冰保持牛奶的鮮度和清涼感。

▲點好飲料後會得到售票卡，上面的售票員名字超逗趣，這張記得留下來，因為它也是集點卡，集滿10張即可兌換一杯飲品！

超級奶控飲品

▲真的不一樣濃焦糖珍珠牛奶M杯55元／L杯65元

這款是新推出的版本，有加一層特製奶蓋，超級奶控必點！焦糖珍珠牛奶多加了奶蓋喝起來更綿滑，奶味也特別厚重一點，甜度感受應該是全系列最高的，但不會覺得死甜～

資深奶控飲品

▲不一樣濃焦糖珍珠牛奶M杯55元／L杯65元

經典的焦糖珍珠牛奶是必喝飲品，沒有加奶蓋喝起來有點像布丁的滋味，口感也十分溫潤滑順，加上焦糖珍珠非常涮嘴。

▲這杯對平常喝半糖的虎麗來說甜度感受還OK，可以等冰塊融化再喝會稍微降低甜感～

▲很可以濃焦糖珍珠紅茶拿鐵M杯45元／L杯55元

喜歡茶香的可以試試「很可以濃焦糖珍珠紅茶拿鐵」，牛奶融合紅茶滑順濃郁，搭配軟嫩珍珠喝起來很過癮又不會太膩。

▲非常濃的焦糖紅茶拿鐵 M杯45元／L杯55元

不想吃珍珠或珍珠剛好賣完可以選擇焦糖紅茶拿鐵，單純是焦糖加鮮奶茶，入口有濃郁的焦糖奶香，還有淡雅茶味頗順口。

▲漂亮分層拍起來很好看！

輕奶控飲品

▲好棒棒濃焦糖珍珠綠茶拿鐵 M杯45元／L杯55元

綠奶控就點這杯啦！喝起來有濃郁茉莉花茶香，帶一點點奶味但比較清爽，焦糖味和甜度感稍微少一些，虎麗私心頗愛～

隱藏版飲品





▲仙人掌焦糖珍珠牛奶(隱藏版) 中杯60元／大杯70元

不在固定菜單上的隱藏版飲品很適合愛嚐鮮的吃貨，紅色系這款很夢幻，是選用澎湖仙人掌果實打成汁，融合手炒焦糖製作，喝起來溫潤帶點清爽感，有濃厚奶味和珍珠的焦糖香氣。

▲薄荷焦糖珍珠牛奶(隱藏版) 中杯60元／大杯70元

綠色小清新的薄荷珍珠牛奶推薦給薄荷愛好者，濃郁的薄荷滋味融合牛奶很滑順，喝起來會慢慢散發出微涼感～

菜單 MENU









門市外觀













售票口Cafe & Tea

地址：高雄市前鎮區公正路1號

電話：07─7261150

營業時間：週一至週日09：00─21：00

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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